Prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej solidarne z Wenezuelczykami

Solidarność z narodem Wenezueli z powodu kryzysu politycznego i społecznego będącego skutkiem niepewności co do rezultatu wyborczego w ostatnich wyborach prezydenckich wyraziło Prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM).

Zdzisław Malczewski TChr – Brazylia

„Jesteśmy poruszeni udręką i niepokojem, jakich doświadcza tak wielu naszych braci i sióstr, którzy tęsknią za lepszą przyszłością dla siebie, swoich rodzin i wspólnot” – czytamy w tekście dokumentu.

We wspomnianej nocie prezydium Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) podkreśla o potrzebie wspólnej modlitwy za naród Wenezueli, do której wiele episkopatów zapraszało wiernych w swoich krajach. „Towarzyszymy tym wyrazom braterstwa z narodem Wenezueli i zachęcamy go, aby w dalszym ciągu prosił Boga, Pana historii, o oświecenie drogi Wenezueli w kierunku pokoju, sprawiedliwości i dobra wspólnego” – zaznaczają biskupi prezydium CELAM.

W dalszej części noty wspomniane prezydium wyraża jedność z biskupami Wenezueli, którzy jako pasterze wyrażali się następująco „To sam Chrystus podtrzymuje nasz kraj! Niech w życiu chrześcijanina nie ma miejsca na zniechęcenie i rozpacz”!

W ostatnich latach dziesiątki tysięcy Wenezuelczyków wyemigrowało ze swojego coraz bardziej biedniejącego kraju do Brazylii, w której znaleźli otwartość, solidarność i potrzebną pomoc.

Czytaj także 06/08/2024 Dramat Wenezueli: biskupi proszą o modlitwę za ich ojczyznę „Mamy nadzieję, że wolna wola Wenezuelczyków zostanie wysłuchana i zwycięży sumienie oraz pragnienie służby” – podkreśla wiceprzewodniczący wenezuelskiego episkopatu wzywając ...