Na Jasnej Górze odbyło się spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych

Lekcje religii w szkole, inicjatywy związane z Rokiem Jubileuszowym 2025 oraz sprawy ochrony dzieci i młodzieży w związku z wejściem w życie kluczowych przepisów tzw. „Ustawy Kamilka” były głównymi tematami spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych, które odbyło się 27 sierpnia 2024 roku na Jasnej Górze.

„Konferencja Episkopatu Polski dużo miejsca, w swojej pierwszej części spotkania, poświęciła tematowi lekcji religii" - poinformował bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. „Jako Kościół, jako biskupi, my chcemy rozmawiać, my chcemy dialogować, chcemy szukać porozumienia i prosimy, i zawsze stoimy na tym stanowisku, żeby było poszanowane obowiązujące prawo” - przyznał. „Jesteśmy otwarci na rozmowę, otwarci na dialog, ale zawsze z poszanowaniem prawa” - dodał.

Bp Osial podkreślił, że lekcje religii to nie jest wyłącznie przekaz treści ściśle związanych z wiarą, "ale to jest też wielkie dzieło wychowawcze. Te treści religijne pomagają w wychowaniu człowieka do wartości, kształtowaniu charakterów, sumień, osobowości, w przezwyciężaniu różnych trudności".

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP podziękował rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci na lekcje religii. Podziękował rodzicom także za to, "że chcą wychowywać dzieci we własnej wierze". "Dziękuje uczniom, którzy uczęszczają na lekcje religii. Dziękuję wam, drodzy uczniowie, za to świadectwo wiary, które dajecie. Dziękuję nauczycielom religii za ich pracę, czasem trudną, ale bardzo potrzebną. My, biskupi, jesteśmy z wami drodzy nauczyciele religii” - zaznaczył.

Bp Osial przypomniał, że 8 września rozpocznie się XIV Tydzień Wychowania pod hasłem "Wychowujmy razem". Odnosząc się do tego tematu, hierarcha zachęcił, by wychowywać razem – jako rodzina, jako szkoła i jako Kościół”.

„Biskupi są bardzo zadowoleni, że złożona przez nich petycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego nabrała dalszego biegu formalnego. Przekazanie bowiem petycji przez Panią Prezes do Trybunału Konstytucyjnego jest koniecznym etapem, by nasze postulaty wstrzymania zmiany zaproponowanej przez Panią Minister mogły rzeczywiście stać się faktem" - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, odnosząc się po obradach do informacji prasowych o zaskarżeniu przez Pierwszą Prezes SN rozporządzenia Minister Edukacji z 26 lipca br.

Rzecznik Episkopatu przyznał, że podczas spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych hierarchowie podkreślali, że rozporządzenie Minister Edukacji "jest krzywdzące i dyskryminujące dla dzieci i młodzieży" i że "poza faktem, że jest sprzeczne z obowiązującym prawem, o czym była mowa w zgłoszonej petycji, może być także źródłem bardzo poważnych konsekwencji związanych z wychowaniem młodzieży, a także dalekosiężną wizją, którą każdy rodzic może mieć, chcąc wychowywać swoje dziecko według określonego systemu wartości, w tym wypadku wartości chrześcijańskich".

Dzień wcześniej, 26 sierpnia, biskupi tradycyjnie uczestniczyli w uroczystościach Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy św. na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski, który w swojej homilii podkreślił znaczenie oraz wartość lekcji religii w szkole. „Dzięki nauce religii w szkole, przez poznanie wiedzy o Bogu i kształtowanie postaw z niej płynących, przez jej kulturotwórczy i społeczny zarazem charakter, możemy otwierać serca i umysły dzieci i młodzieży, dając im szansę na życie tą nadzieją, która przełamywać będzie niebezpieczną pokusę zamknięcia w sobie i izolacji. Poczucie niepewności i wprowadzanie zmian, które w istocie podważają, deprecjonują i osłabiają ten wspólny wysiłek wychowawczy, może prowadzić do przeżywania przez nich teraźniejszości w melancholii i nudzie" – mówił.

Tego dnia biskupi uczestniczyli również w Apelu Jasnogórskim, podczas którego rozważanie poprowadził abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. „Wiele spraw nas trapi i odbiera pokój w sercu. Trapią nas nieporozumienia społeczne, ciągłe kłótnie i podziały, […] działania zmierzające do moralnego osłabienia naszego społeczeństwa przez nieustanne próby siłowego wprowadzania kultury śmierci, zwłaszcza w sferze poczętego życia” – mówił.

Wśród niepokojów Przewodniczący KEP wymieniał także demoralizację młodych pokoleń, szerzenie pornografii, próby ograniczania wiary i obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej, niszczenie autorytetów duchowych, decyzje ograniczające nauczanie religii w szkole. Przypomniał też słowa św. Jana Pawła II: „Tylko w klimacie poszanowania wolności religijnej można budować społeczeństwo naprawdę na miarę człowieka”.

Biskupi celebrowali również Msze św. w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej przed rozpoczęciem obrad, 27 sierpnia. Przewodniczący Episkopatu mówi zachęcał w homilii, aby prosić przez orędownictwo św. Moniki, „byśmy mieli zawsze siłę i odwagę dbać o to, co wewnątrz - o to co piękne i istotne w naszym życiu”.

