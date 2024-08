Hiszpanie modlą się o pokój za wstawiennictwem Matki Bożej

W Madrycie rozpoczęły się uroczystości ku czci Matki Bożej Palomy, nieoficjalnej patronki stolicy Hiszpanii i patronki strażaków. Bez wątpienia jest to najważniejsze święto w Madrycie.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Kult Matki Bożej Palomy sięga XVIII wieku. Grupa dzieci znalazła niewielki obraz Matki Bożej i pokazała go Izabeli Tintero. Ta umieściła go przy wejściu do domu, który znajdował się na ulicy Paloma. Ludzie zaczęli zatrzymywać się przed obrazem na chwilę modlitwy. Pewnego dnia sąsiadka Tintero przyniosła noworodka prosząc o opiekę i błogosławieństwo Maryi dla dziecka. Ten zwyczaj przyjął się bardzo szybko w Madrycie, a wieść o cudach Matki Bożej Palomy rozniosła się po całym mieście.

W XIX wieku wybudowano kościół, a cudowny obraz został umieszczony w głównym ołtarzu. Uroczystości ku czci Matki Bożej Palomy przypadają 15 sierpnia. Rozpoczynają się od złożenia tradycyjnej ofiary z kwiatów. Przed południem strażacy wyjmują obraz z ołtarza (po raz pierwszy zrobili to w 1923 r.) i przygotowują wieczorną procesję.

W tym roku wierni modlą się szczególnie o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w Gazie i na Bliskim Wschodzie. Pamiętają także o Wenezueli. „Zacznijmy od gaszenia małych wojen: w rodzinie i pomiędzy sąsiadami. Nie możemy powstrzymać wielkich wojen, ale możemy zgasić ogień obok nas” – mówi ks. Gabriel Benedicto, który jest proboszczem kościoła.