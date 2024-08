Chwała MU - moc uwielbienia Boga w Krakowie

12 godzin modlitwy uwielbienia, dwa dni i ponad 20 tysięcy osób oddających chwałę Bogu. Tak wyglądał weekend na Tauron Arenie w Krakowie. Zorganizowano tam wydarzenie charyzmatyczne „Chwała MU”.

W spotkaniu wziął udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi oraz biskupi: sosnowiecki Artur Ważny i pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek. „Nie ustawajcie w modlitwie o wylanie Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła w Polsce, dla biskupów, dla prezbiterów, dla diakonów, dla osób życia konsekrowanego, dla wszystkich liderów, animatorów i dla wszystkich wiernych, którzy potrzebują tego daru, żeby być Kościołem, Kościołem Jezusa Chrystusa. Niech Bóg będzie uwielbiony w darze tego dwudniowego spotkania” – mówił obecny w Krakowie, biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP.

Chwała MU w Krakowie (Jakub Zajączkowski, Chwała MU, Facebook)

Przypomnijmy, że Tauron Arena była ostatnim przystankiem Papieża Franciszka w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Wówczas Ojciec Święty namawiał wolontariuszy ŚDM i wszystkich młodych katolików do pielęgnowania pamięci i wzmacniania odwagi. „Co jest potrzebne teraz? Odwaga. Miejcie odwagę, bądźcie dzielni, nie lękajcie się” – wzywał wówczas Papież.

Trzeci rok z rzędu inicjatywę ewangelizacyjną zorganizowano na wielkim obiekcie widowiskowym. Dwa lata temu była to Atlas Arena w Łodzi, a w ubiegłym roku Stadion Miejski we Wrocławiu.

„To wielki przywilej, że możemy być świadkami tego wszystkiego i możemy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest uwielbiany przez tak wiele tysięcy ludzi” – mówił na swym kanale na YouTube Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana ze Skierniewic i odpowiedzialny za wydarzenie.

Na stronie „Chwała MU” czytamy, że marzeniem organizatorów było i jest, aby „Polska napełniła się modlitwą uwielbienia, poprzez którą Bóg będzie dotykał nasze społeczeństwa”. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili m. in. Jan Smoczyński, Michał Król, Mateusz Ziółko, Gabi Gąsior czy Mimi Wydrzyńska. „Chwała MU” to obok modlitwy uwielbienia także głoszenie kerygmatu, modlitwa o uzdrowienie oraz zaproszenie do wspólnot.

Projekt „Chwała MU" został zapoczątkowany w 2021 roku przez profesjonalną realizację 14 odcinków audio-wizualnych na kanale YouTube Marcina Zielińskiego. Ich forma polegała na dotarciu do odbiorców z przekazem o wierze, nadziei i miłości, a przede wszystkim chęci otwarcia się na Boga w życiu człowieka, przez formę modlitwy uwielbienia i pieśni chrześcijańskich „pełnych Ducha”. W ciągu roku internetowa inicjatywa przyniosła ponad 2 mln wyświetleń na YouTube. W ten sposób – z uwagi na duże zainteresowanie oraz spływające świadectwa – projekt przerodził się w spotkania na żywo.

