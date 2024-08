Abp Fisichella do diakonów: mówcie o nadziei, która nie zawodzi

Przygotowania do Jubileuszu 2025 były jednym z tematów spotkania abp. Rino Fisichelli ze stałymi diakonami. Pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, któremu papież zlecił przygotowanie obchodów Roku Świętego spotkał się z nimi w Asyżu podczas Ogólnowłoskiej Konferencji Wspólnot Diakonów.

Vatican News

Abp Fisichella podkreślił, że „jeśli chcemy podjąć w naszych czasach wezwanie do ewangelizacji, trzeba umieć przyodziać język wiary w szaty nadziei”. Diakonów stałych nazwał „prorokami”, ponieważ są powołani do dawania pocieszenia i utrzymywania nadziei przy życiu, co pozwala wspólnocie chrześcijańskiej zobaczyć drogę wyjścia i sposób na rozwiązanie trudności w chwilach cierpienia. W spotkaniu w Asyżu wzięło udział ponad dwustu diakonów stałych z całych Włoch.

W swym wystąpieniu pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji mówił im o posłudze, do której są powołani podczas zbliżającego się Jubileuszu, ponieważ potrafią „przemawiać do serca” i wskazywać „drogę, którą należy podążać, aby pełniej zrozumieć sens przeżywanej wiary”. Nawiązując do tematu Jubileuszu - „świadkowie nadziei” abp Fisichella wskazał, że obecnie nadzieję często wiążemy z postępem naukowym i rozwojem nowych technologii. Zauważył, że paradoksalnie, rozczarowanie nowymi technologiami następujące po każdej niezrealizowanej iluzji, staje się niezbędnym narzędziem do skierowania naszego spojrzenia na to, co naprawdę daje nadzieję, rozumianą jako „zaczynające się od objawienia Bożego powołanie do wolności”. Hierarcha przypomniał, że w jubileuszowej bulli papieża Franciszka natrafimy na wezwanie do zaangażowania się w dawanie świadectwa, wcale nie będącego czymś drugorzędnym, ponieważ ewangelizacja „nie zakłada wiary, nadziei i miłości, ale jest to jej pierwsze głoszenie”.

Zachęcając diakonów stałych do stania się głosicielami nadziei we współczesnym świecie abp Fisichella zaprosił ich na Jubileusz Diakonów, który odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2025 roku.