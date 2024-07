Rzym: trwa 13. Międzynarodowa Pielgrzymka Ministrantów

50 tys. ministrantów z 20 krajów świata, w tym Polski, przybyło do Rzymu w swej międzynarodowej pielgrzymce. Pięciodniowe wydarzenie przebiega pod hasłem „Z Tobą” (Iz 41, 10), a jego centralnym punktem jest wieczorne spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Vatican News

„Chcemy doświadczyć, że razem jesteśmy Kościołem; Kościołem młodym i dynamicznym, w którym ministranci są uprzywilejowanymi świadkami Chrystusa w swoich parafiach i diecezjach” – napisał kard. Jean-Claude Hollerich w liście zapraszającym na pielgrzymkę. W rozmowie z Radiem Watykańskim podkreślił, że ministranci i ministrantki muszą trwać przy potrzebujących, słabych i wykluczonych. Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów wskazał też na znaczenie spotkania z Ojcem Świętym.

„Myślę, że jest to bardzo ważne spotkanie, ponieważ ministranci mają wspaniałe zaangażowanie. W każdą niedzielę są w kościele na Mszy Świętej, aby do niej służyć. Temat pielgrzymki przypomina, że oznacza to przede wszystkim bycie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, ale także z przyjaciółmi, z rówieśnikami. Kiedy mamy relację z Jezusem, jesteśmy też z naszym bratem, z naszą siostrą, która jest słabsza, która jest na marginesie społeczeństwa. Nie można służyć do Mszy, nie żyjąc, nie czując tej solidarności i misji z najbiedniejszymi w społeczeństwie” – podkreślił kard. Hollerich. Wskazał, że ministrant, akolita zawsze musi być obok najsłabszego, nawet wśród swych przyjaciół i znajomych. „Papież jest wielkim głosicielem Ewangelii, jest wielkim świadkiem Ewangelii, jest Piotrem, więc ważne jest to, aby go zobaczyć, usłyszeć jego głos, otrzymać jego nauczanie, aby lepiej wykonywać tę służbę przy ołtarzu, która jest także służbą naszym braciom i siostrom” – podkreślił przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów.