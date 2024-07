Licheń: zakończyły się 31. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

– Każda z was i każdy z was, którzy jesteście na drodze trzeźwości, jesteście wrażliwi, odważni i gotowi do czynów. Jest to dzień waszego dziękczynienia za przebytą drogę. To także prośba, aby Pan był waszym fundamentem, abyście wytrwali do końca. I to jest posłanie, które tutaj otrzymujecie – powiedział bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz diecezji włocławskiej, w czasie głównej Mszy podczas 31. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu.

Robert Adamczyk – Polska W homilii bp Wętkowski odniósł się do odczytanej Ewangelii wg św. Jana o rozmnożeniu chleba i ryb. – Jeśli uświadomimy sobie, że ten moment Ewangelii zapowiada Eucharystię, to zrozumiemy, że nie chodzi tylko o zaspokojenie głodu fizycznego, ale duchowego. Przychodzimy tu dziś, aby nasycić swoją duszę, swoje serce, umocnić się na tej drodze, na której jesteśmy – powiedział ksiądz biskup zaznaczając, że zgromadzony tłum bez obecności Chrystusa nie stanowi jedności i wspólnoty. Hierarcha poruszył także kwestię dialogu Chrystusa z uczniami, którzy przychodzą do Niego zaniepokojeni. – Ten dialog pokazuje nam bezsilność człowieka w sytuacji, w jakiej się znalazł: w sytuacji ludzkiej niemocy. Scena bezradności uczniów i rozmowy z Chrystusem ma pokazać, że zbawianie zależy od Boga, a nie od człowieka. Odnosząc się do tematu tegorocznych spotkań trzeźwościowych, którym była nadzieja, bp Wętkowski zaznaczył, że można ją dostrzec w miłości, sukcesie, pozycji, pieniądzu, zdrowiu czy sprawach materialnych. Jednak człowiek z natury dąży do czegoś, co go przekracza. Do nadziei, która się nie kończy. – W nadziei jest sam Bóg. On jest fundamentem nadziei. Jeśli słyszymy o Królestwie Bożym, to musimy pamiętać, że Jego Królestwo jest tam, gdzie Bóg jest kochany. Gdzie dociera do ludzi miłość Boga, tam jest Jego królestwo. . Tegoroczne licheńskie spotkania trzeźwościowe zgromadziły ok. 15 tysięcy osób uzależnionych oraz ich rodzin. Przez cały dzień trwały rozmowy z psychologami, terapeutami uzależnień oraz doradcami rodzinnymi. Poprzedziło je uczestnictwo w porannej Drodze Krzyżowej, której przewodniczył ks. Stanisław Kowalski. W samo południe, na placu przed licheńską bazyliką nastąpiła oficjalna inauguracja tegorocznych spotkań trzeźwościowych, której dokonał ks. Jarosław Hybaza MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Pielgrzymów w licheńskim domu Matki powitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium, życząc, aby wszyscy czuli się w Licheniu, jak u siebie w domu i aby doświadczyli spotkania z Jezusem Chrystusem. Tradycyjnie wręczono także statuetkę „Pelikan”, która przyznawana jest osobom zasłużonym dla środowisk trzeźwościowych w Polsce. W tym roku wyróżnienie z rąk bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych odebrał Felek alkoholik. W licheńskiej bazylice modlono się za osoby, które „odeszły na wieczny mityng”. W trakcie Mszy św. bp Bronakowski powiedział: – Już po raz 31. spotykacie się w licheńskim sanktuarium, aby przez serce Maryi powierzyć Bogu troskę o trzeźwość osobistą, rodzinną i całego narodu. Odnosząc się do hasła tegorocznych spotkań „Bogaci w nadzieję” stwierdził, że człowiek bogaty w chrześcijańską nadzieję odznacza się równocześnie głęboką wiarą i miłością, ponieważ te cnoty są nierozłączne. Podkreślił, że modlitwa za zmarłych ze środowisk trzeźwościowych to świadectwo wiary, że miłość jest silniejsza niż śmierć. W przyszłym roku tematem przewodnim 32. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu będzie hasło „Wdzięczni za nowe życie”. . Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

