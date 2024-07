Kongres Eucharystyczny w USA: widzieliśmy, jak Bóg odnawia swój Kościół

W Indianapolis zakończył się amerykański Kongres Eucharystyczny. To było niezwykłe, w tych dniach doświadczyliśmy przedsmaku nieba, mieliśmy poczucie, że Bóg odnawia swój Kościół – powiedział organizator Kongresu bp Andrew Cozzens. Mszę na zakończenie tego wydarzenia odprawił papieski legat kard. Luis Antonio Tagle. Zapewnił, że Franciszek modli się, aby owocem Kongresu było nawrócenie „do Eucharystii”.

Radio Watykańskie

W homilii kard. Tagle wezwał zebranych do rachunku sumienia. Jak to możliwe, pytał, że niektórzy decydują się odejść od Pana Eucharystii i wybierają Jego nieobecność? Dlaczego niektórzy odchodzą od Jezusa, kiedy On daje najcenniejszy dar życia wiecznego? Zdaniem papieskiego wysłannika skłania to do postawienia bolesnych pytań o to tajemnicze odrzucenie Jezusa przez Jego uczniów. Pytania te dotyczą naszej katechezy, formacji, a także samego sposobu sprawowania Eucharystii. Czy nasza liturgia objawia obecność Jezusa, a może ją przysłania? – pytał kard. Tagle.

W pięciodniowym kongresie udział wzięło 60 tys. wiernych. Został on poprzedzony pielgrzymką eucharystyczną, która od 17 maja zmierzała do Indianapolis z czterech stron Stanów Zjednoczonych. Na zakończenie Eucharystii bp Cozzens ogłosił, że amerykańscy biskupi chcą częściej organizować takie wydarzenia. Wstępnie zaplanowali, że następny kongres eucharystyczny odbędzie się w 2033 r. Niewykluczone, że przyśpieszą jego datę. Natomiast w przyszłym roku odbędzie się kolejna pielgrzymka eucharystyczna, z Indianapolis do Los Angeles.

Msza na zakończenie kongresu została poprzedzona poranną modlitwą i świadectwami. „To wydarzenie otwiera nowy rozdział w życiu Kościoła, który napiszemy mocą Ducha Świętego” – mówiła s. Adela Galindo, która animowała poranną modlitwę. Podkreśliła, że Kościół musi być wierny Ewangelii, nie rozwadniając jej przesłania. „Urodziliśmy się dla tych czasów. Jest to czas, aby wyjść w pośpiechu do świata, który pilnie potrzebuje Bożego Słowa i Bożej Prawdy” – powiedziała s. Galindo, zapewniając, że żadna ciemność nie jest większa od światła Eucharystii.