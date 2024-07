Hiszpania: trwa proces łączenia seminariów diecezjalnych

W Hiszpanii trwa proces łączenia seminariów diecezjalnych. W wielu z nich jest zaledwie kilku kleryków. W ostatnim roku akademickim do kapłaństwa przygotowywało się 956 kleryków, o 18 mniej niż rok wcześniej, kiedy to po raz pierwszy ich liczba spadła poniżej tysiąca (974).

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Na początku 2023 r. watykańska delegacja odwiedziła wszystkie seminaria diecezjalne w Hiszpanii. Jesienią tego samego roku hiszpańscy biskupi spotkali się w Rzymie z papieżem Franciszkiem (28.11.2023). Tematem była formacja w seminariach, doświadczenie duszpasterskie kleryków oraz znaczenie różnych wymiarów formacyjnych jak m.in. teologiczny, duchowy czy ludzki. Dykasteria ds. Duchowieństwa dała hiszpańskim diecezjom trzy lata na połączenie seminariów z małą liczbą kleryków w ramach jednej prowincji kościelnej czy też jednego regionu. Pierwsze propozycje miały zostać przedstawione przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2024-25.

Jako pierwsze połączyły swoje seminaria trzy diecezje galicyjskie: Santiago de Compostela, Mondoñedo-Ferrol i Tui-Vigo. W czerwcu br. ich śladem poszła diecezja Alcalá de Henares, które przeniosła swoich kleryków do Madrytu. W miejscowym seminarium od przyszłego roku łącznie będzie ok. stu kandydatów do kapłaństwa. Proces łączenia trwa również w regionie Kastylii i León. Bp Jesús Fernández przeniósł dwóch kleryków z Astorgi do Salamanki, gdzie powstanie międzydiecezjalne seminarium.

Proces łączenia seminariów ma zakończyć się w 2026 r. „Normalne seminarium powinno liczyć ok. 25 kleryków”, podkreśla bp Jesús Vidal.

W Hiszpanii istniały 86 seminaria diecezjalne: jedno międzydiecezjalne seminarium w Katalonii; 14, które przyjmowały kleryków z innych diecezji i 40, które przyjmowały tylko swoich własnych kleryków. Z tych 40 seminariów 29 to diecezjalne, a pozostałe to seminaria Redemptoris Mater.