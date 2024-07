Biegiem - na Jasną Górę

Coraz popularniejszą formą rekolekcji w drodze stało się bieganie. Na Jasną Górę docierają kolejne pielgrzymki.

Mirosława Szymusik – Jasna Góra

Biegacze wysiłkiem fizycznym oddają chwałę Bogu i wyrażają swoją wiarę, a także wspierają innych, jak np. pątnicy z Łodzi. Proszą za Kościół, o powołania kapłańskie i pokój, jak np. przedstawiciele Bytowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, Kobierna czy Wrocławia.

„Chcemy pokazać, nie naszą tężyznę fizyczną, tylko naszą wiarę. Sztafeta; przeciętnie to tak po piętnaście, dwadzieścia [kilometrów], byli tacy, co trzydzieści pięć, czterdzieści przebiegli. Szczególny znak w ręku, to oczywiście krzyż, jako pałeczka dalej” – mówili biegacze.

Uczestnicy 28. Tarnobrzeskiej Pielgrzymki Biegowej, którzy dziś dotarli na Jasną Górę modlili się o jedność w polskim narodzie, poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, za rodziny; o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich.

Biegacze wyruszają też ze śląskich parafii, by na Jasnej Górze dołączyć do pątników pieszych i rowerzystów, tak np. w pielgrzymkach z Lubomi czy Radzionkowa.