ಕುಲಸಚಿವ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾ: ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ

ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆ, ಜೆರುಸಲೆಮ್‌ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕುಲಸಚಿವ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಯರ್‌ಬಟ್ಟಿಸ್ಟಾ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾರವರು ಕ್ರಿಸ್ತಜಯಂತಿಯು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಶಾವಾದದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಕಾಸ್ ಸುದ್ಧಿಯ ವರದಿ

ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ನೆರವು (Aid to the church in need) (ACN) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಲಸಚಿವ ಪಿಯರ್‌ಬಟ್ಟಿಸ್ಟಾ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾರವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಉತ್ತುಂಗವು ಹಾದುಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದರು, ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.

"ಮಿಲಿಟರಿ ಹಗೆತನದ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿದಾಗ, ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಸ್ರಯೇಲ್‌ನ ಗಡಿಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. “ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದ್ವೇಷದ ಮಟ್ಟ. ದ್ವೇಷದ ಮಾತು, ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾಷೆ, ಇತರರ ನಿರಾಕರಣೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ,” ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಗಳು ಇಸ್ರಯೇಲರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ತೀನಿಯರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಯುದ್ಧವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1.5% ರಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಂತರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು, ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದೆ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೂ, ಕುಲಸಚಿವ ಪಿಜ್ಜಾಬಲ್ಲಾರವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ.”

“ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮೀರಿದ ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದರೆ, ನಾವು ಇರುವ ಕರಾಳ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.” ಎಂದು ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಗಾಜಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಯೇಲ್‌ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಭರವಸೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ದಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಲಸಚಿವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.