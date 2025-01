गाजा में मरने वालों की संख्या 46,000 से ऊपर

वाटिकन न्यूज

गाजा, शुक्रवार 10 जनवरी 2025 : फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 70 लोग मारे गए हैं, और मरने वालों की संख्या 46,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 15 महीने पहले युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 46,006 लोग इज़राइली हमलों में मारे गए हैं। घायलों की संख्या बढ़कर 109,378 हो गई है।

इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि साल के पहले सप्ताह में मारे गए लोगों में कम से कम 74 बच्चे शामिल थे।

अन्य क्षेत्रीय घटनाक्रम में, लेबनान - जो दो साल से अधिक समय से राष्ट्राध्यक्ष के बिना है - ने रक्षा प्रमुख जोसेफ औन को देश की नेशनल असेंबली द्वारा नया राष्ट्रपति चुना है।

पूर्व राष्ट्रपति मिशेल औन के उत्तराधिकारी को चुनने का यह 13वाँ प्रयास था, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में पद छोड़ दिया था।

एक ही उपनाम होने के बावजूद, दोनों संबंधित नहीं हैं।

यह चुनाव इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर समझौते के तुरंत बाद हुआ है।

अन्यत्र, युद्ध निगरानी सीरियाई मानवाधिकार देखभाल संस्था ह्यूमन राइट्स के अनुसार, कुर्द बलों और तुर्की समर्थित सैनिकों के बीच लड़ाई में लगभग 40 लोग मारे गए हैं।

संगठन ने कहा कि गुरुवार को उत्तरी मनबीज क्षेत्र में लड़ाई में कम से कम 37 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश तुर्की समर्थित बल थे।

संगठन ने लड़ाई में पाँच नागरिकों के मारे जाने की भी सूचना दी।

