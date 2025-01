अमेरिकी धर्माध्यक्षों ने क्यूबा को अमेरिकी आतंकवादी सूची से हटाने के निर्णय की सराहना की

वाटिकन न्यूज

वाशिंगटन, शनिवार 18 जनवरी 2025 : अमेरिकी काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (यूएससीसीबी) की अंतर्राष्ट्रीय न्याय और शांति समिति के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष ए. एलियास जैदान ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने के बाइडेन प्रशासन के फैसले की सराहना की है - एक ऐसा फैसला जिसे व्हाइट हाउस ने मंगलवार, 14 जनवरी को कांग्रेस को प्रमाणित किया।

इससे पहले, पिछले साल जुलाई में, धर्माध्यक्ष जैदान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर उनसे यह कदम उठाने और "क्यूबा के लोगों की भलाई के लिए अमेरिका की भागीदारी को अधिकतम करने" का आग्रह किया था।

मंगलवार के फैसले के बाद अपने बयान में, धर्माध्यक्ष जैदान ने कहा कि "दशकों से, परमधर्मपीठ, क्यूबा के धर्माध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बहुमत के साथ, यूएससीसीबी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच सहयोग और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के साथ-साथ द्वीप राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाने का आग्रह किया है।"

धर्माध्यक्ष ने अपनी आशा व्यक्त की कि "यह नीतिगत बदलाव क्यूबा पर हमारे देश की द्विपक्षीय भागीदारी को नवीनीकृत करता है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा दोनों को द्विपक्षीय व्यापार और हमारे देशों के बीच यात्रा की अधिक पहुँच सहित अधिक सहयोग की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है।"

धर्माध्यक्ष ज़ैदान ने धर्माध्यक्षों की स्थिति को दोहराया कि "क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा, "यह द्विपक्षीय सहयोग और सहकारिता के लिए अधिक प्रतिबद्धता के माध्यम से ही है कि क्यूबा के लोगों के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और एक मजबूत अर्थव्यवस्था सहित सकारात्मक बदलाव आएगा।"

इस सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने के निर्णय की घोषणा के बाद, क्यूबा सरकार ने कहा कि वह "संत पापा फ्राँसिस द्वारा घोषित 2025 की साधारण जयंती की भावना में" विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 553 कैदियों को रिहा करेगी।

क्यूबा के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अगस्त 2022 में संत पापा फ्राँसिस और क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज़-कैनेल ने कैदियों की दुर्दशा और क्यूबा के प्रति अमेरिकी नीति के विषयों पर चर्चा की थी।

क्यूबा से आई खबरों के बाद वाटिकन न्यूज़ को दिए गए अपने बयान में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि हवाना के अधिकारियों ने इस फ़ैसले को सीधे संत पापा फ्राँसिस की अपील से जोड़ा है, जिन्होंने जुबली के बुल ऑफ़ इंडिक्शन में और फिर कई अन्य मौकों पर क्षमादान के लिए आह्वान किया था, जैसा कि पवित्र वर्ष के दौरान अक्सर होता रहा है।" क्यूबा ने पहले ही दर्जनों कैदियों को रिहा कर दिया है, जिनमें जोस दानियल फ़ेरर गार्सिया भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार के विरोध के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। आने वाले दिनों और हफ़्तों में और कैदियों को रिहा किए जाने की उम्मीद है।

