दोहा में संघर्ष विराम वार्ता गाजा के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है

वाटिकन न्यूज

दोहा, मंगलवार 14 जनवरी 2025 : गाजा में चल रही हिंसा को समाप्त करने के प्रयास कथित तौर पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। सोमवार को, वार्ता के बाद, कतर ने इजरायल और हमास के समक्ष युद्ध विराम समझौते का अंतिम मसौदा पेश किया। कतर की राजधानी दोहा में हो रही इस वार्ता में इजरायल और हमास के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प के दूत भी शामिल थे।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चर्चा में शामिल एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने सतर्क आशावाद साझा किया, उन्होंने घटनाक्रम को "बहुत आशाजनक" बताया और कहा कि "अंतराल कम हो रहे हैं और अगर अंत तक सब ठीक रहा तो समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है।"

इन वार्ताओं की तात्कालिकता अवर्णनीय है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पट्टी में बुनियादी ढांचा खंडहर बन गया है, जो कुछ अस्पताल बचे हैं वे भी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। भोजन, पानी और बिजली जैसी आवश्यक आपूर्ति तक पहुंच बहुत सीमित है। मानवीय संकट हर घंटे बदतर होता जा रहा है और जीवन बचाने के लिए युद्धविराम की दिशा में बातचीत जरूरी है।

प्रस्तावित समझौते के लिए एक और कदम मौलिक है कैदियों की अदला-बदली, जिस पर इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर चर्चा की। समझौते में कहा गया है कि 15 महीने से भी अधिक समय से हमास द्वारा बंधक बनाए गए 33 बंधकों और घायल इजरायली सैनिकों के बदले में, इजरायल 3,000 से अधिक फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ है। इनमें से 200 वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जबकि अधिकांश के अपने घरों को लौटने की उम्मीद है, जो अधिक कठोर सजा काट कर रहे हैं, उन्हें कतर, मिस्र या तुर्की जैसे देशों में निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रमों में दक्षिणी लेबनान में युद्धविराम समझौता और 27 जनवरी तक इजरायली सेना की योजनाबद्ध वापसी शामिल है। यह पहली बार है जब इजरायल के प्रधान मंत्री ने इस तरह के समझौतों के लिए खुलापन दिखाया है, जिससे बातचीत के लिए परिस्थितियाँ बनी हैं।

क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के साथ ही संत पापा फ्राँसिस शांति के लिए अपनी पुकार पर अडिग हैं। रविवार को अपनी सबसे हालिया अपील के दौरान संत पापा ने दुनिया में शांति और खास तौर पर मध्य पूर्व के लिए प्रार्थना करने से पहले दोहराया कि युद्ध की हमेशा हार होती है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here