गाजा में बचे लोगों की जान बचाने हेतु यूएन के प्रयास ‘टूटने के कगार पर'

गाजा, बुधवार 8 जनवरी 2025 : संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में लोगों को सहायता पहुंचाने का उसका काम टूटने के कगार पर है, क्योंकि उसने कहा कि इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी गिरोहों द्वारा तोड़फोड़ और व्यवधान का 'जानबूझकर और खतरनाक पैटर्न' अपनाया जा रहा है।

मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक टॉम फ्लेचर ने कहा कि बचे हुए लोगों को भोजन, पानी और दवा पहुंचाने के दृढ़ संकल्प के बावजूद, जीवन बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयास टूटने के कगार पर हैं। 'कोई सार्थक नागरिक व्यवस्था नहीं है। इजरायली सेना हमारे काफिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ या अनिच्छुक है।'

उन्होंने कहा कि इजरायली अधिकारियों के बयान संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मियों को बदनाम करते हैं।

अन्य घटनाक्रमों में, इजरायल संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के नए मध्य पूर्व दूत के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेगा।

श्री गुटेरेस ने फिनलैंड के पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हाविस्टो को नामित किया है, लेकिन इजरायल ने नियुक्ति को रोक दिया है और संयुक्त राष्ट्र से अन्य उम्मीदवारों की सूची मांगी है।

इजरायली मीडिया के अनुसार, नए मध्य पूर्व दूत के उम्मीदवार को अस्वीकार करने के कारण हैं- महासचिव गुटेरेस के साथ हाविस्टो के घनिष्ठ संबंध, दो-राज्य समाधान के लिए उनके समर्थन और इजरायल के बारे में उनके पिछले आलोचनात्मक बयान।

अन्यत्र, पिछले वर्ष फिलिस्तीन के सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत की गिरावट आई और इसकी बेरोजगारी दर 51 प्रतिशत तक बढ़ गई।

रामल्लाह में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने कहा कि गाजा में चल रहे संघर्ष के कारण फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व झटका लग रहा है।

