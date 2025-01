मध्य अमेरिकी शांति सैनिक हैती पहुंचे

वाटिकन न्यूज

पोर्ट औ प्रिंस, सोमवार 6 जनवरी 2025 : केन्या, बहामास, बांग्लादेश, बेनिन और चाड से मौजूदा शांति रक्षक बल को मजबूत करने के लिए शनिवार को एक सौ पचास सैन्य पुलिस अधिकारी हैती पहुंचे। नए आने वालों में से पचहत्तर ग्वाटामाला से हैं। बेस कमांडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। एक दिन पहले लगभग इतनी ही संख्या में सैनिक पहुंचे और उनका स्वागत हैती के सरकारी अधिकारियों ने किया। वे ज्यादातर एल साल्वाडोर से हैं।

उनका काम गश्त पर जाना होगा, जबकि अन्य प्रमुख सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों की रखवाली करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सड़क गिरोह जो अभी भी राजधानी पोर्ट औ प्रिंस के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित कर रखा हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया है, बंदरगाह को अवरुद्ध किया है, पुलिस स्टेशनों पर हमला किया है और उन्हें आग लगा दी है।

हाल ही में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हैती के सबसे बड़े अस्पताल के पुनः उद्घाटन समारोह में बंदूकधारियों ने भीड़ पर गोलीबारी की। गोलियों की बौछार में एक पुलिस अधिकारी और दो पत्रकार मारे गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस ने धन और उपकरण देने का वादा किया है, लेकिन एक लंबे संघर्ष में उलझने के डर से जमीनी स्तर पर उपस्थिति प्रदान करने के लिए सैनिकों को भेजने से कतराते रहे हैं।

2021 में कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज़ की उनके आवास में हत्या के बाद हैती में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

