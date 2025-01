अफगानिस्तान में विस्फोटक अवशेषों से 500 से अधिक बच्चे मारे गए

वाटिकन न्यूज

काबुल, मंगलवार 07 जनवरी 2025 : यूनिसेफ अफगानिस्तान ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पिछले साल लगभग 3 मिलियन बच्चों और देखभाल करने वालों को विस्फोटक सामग्री से होने वाले के जोखिमों के बारे में प्रशिक्षण दिया है, जिसमें उन्हें पहचानने, उनसे बचने और रिपोर्ट करने के तरीके भी शामिल थे।

रिपोर्ट बताती है कि 2024 में बिना विस्फोट वाले बमों या युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से 500 से अधिक बच्चे मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए।

पिछली सरकार के दौरान, तालिबान ने सड़कों और खेतों पर अंधाधुंध बारूदी सुरंगें बिछाईं, बिना किसी व्यवस्थित मानचित्रण के पूर्व सरकार और विदेशी सेनाओं की सुरक्षा लाइनों को निशाना बनाया।

यह व्यापक संदूषण स्थानीय समुदायों, विशेषकर बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। चल रहे खनन प्रयासों के अलावा, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने खुलासा किया है कि वह पैसे की कमी के कारण अफगानिस्तान में भूख का सामना कर रहे 14 मिलियन लोगों में से केवल सात मिलियन लोगों को ही सहायता प्रदान कर सकता है।

