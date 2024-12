ईबीयू: यूरोपीय रेडियो और टीवी अधिकारी आम सभा के लिए एकत्रित हुए

वाटिकन न्यूज

लॉज़ेन, बुधवार 4 दिसंबर 2024 : ईबीयू (यूरोपीय प्रसारण संघ) की 93वीं आम सभा गुरुवार, 5 दिसंबर को स्विट्जरलैंड के लॉज़ेन में मिलेनियम कॉन्फ्रेंस सेंटर में शुरू होगी।

दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, यूरोपीय सार्वजनिक सेवा रेडियो और टीवी प्रसारकों के प्रतिनिधि 2025-2026 के कार्यकाल के लिए ईबीयू कार्यकारी बोर्ड में नौ सदस्यों के चुनाव सहित प्रमुख शासन मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

ईबीयू कम्पास को भी प्रस्तुत किया जाएगा। यह एक रणनीतिक परियोजना है जिसे जुलाई 2024 में साइप्रस के लिमासोल में आयोजित आम सभा के ग्रीष्मकालीन सत्र में इनपुट के साथ विकसित किया गया है।

इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक और अन्य दबावों के सामने सार्वजनिक मीडिया की स्वायत्तता की रक्षा करना है जो उनके मिशन को खतरे में डाल सकते हैं।

लॉज़ेन कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समर्पित एआई शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के साथ मेल खाएगा, जो 6 दिसंबर को होगा। सुबह का सत्र सभी ईबीयू सदस्यों के लिए खुला रहेगा, जबकि महासभा के प्रतिनिधियों को दोपहर के लिए निर्धारित आधिकारिक समापन के बाद भी पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन में 44 देशों के 400 से अधिक लोग भाग लेंगे। वक्ताओं में डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) के महानिदेशक डेरेन टैंग, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए माइक्रोसॉफ्ट में टेल्को और मीडिया प्रभागों के प्रमुख फेदरिको सूरिया और इतिहासकार एवं नई तकनीकों के विशेषज्ञ युवाल नोआ हरारी शामिल होंगे।

ईबीयू का संस्थापक सदस्य वाटिकन रेडियो, संचार विभाग (हमारे मूल संगठन) के उप संपादकीय निदेशक श्री अलेसांद्रो जिसोत्ती भी महासभा में भाग लेंगे।

वाटिकन प्रसारक की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में पारंपरिक मीडिया और तकनीकी नवाचारों के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है, एक ऐसा विषय जो जुबली जैसे प्रमुख वैश्विक आयोजन की शुरुआत से कुछ दिन पहले और भी अधिक प्रासंगिक है, जो ईबीयू से जुड़े सभी प्रमुख नेटवर्क का ध्यान आकर्षित करेगा।

यूरोपीय प्रसारण संघ दुनिया का अग्रणी सार्वजनिक सेवा मीडिया संघ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो 31 सहयोगी भागीदारों के साथ 56 देशों में 112 सार्वजनिक प्रसारकों को एक साथ लाता है।

1950 में स्थापित, यह संगठन अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उत्पादन और वितरण का समर्थन करने और प्रसारण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

