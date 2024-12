जलवायु संकट : मोजाम्बिक में चक्रवात चिडो से कम से कम 90,000 बच्चे प्रभावित

वाटिकन न्यूज

यूनिसेफ, मंगलवार, 17 दिसंबर 2024 (यूनिसेफ) : चक्रवात चिडो के कारण आई तेज़ हवाओं और बारिश ने उत्तरी मोज़ाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रांत में 35,000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचाया या नष्ट कर दिया है और रविवार को तूफान के आने के बाद 90,000 से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त घरों के अलावा, कम से कम 186 कक्षाएँ नष्ट हो गई हैं और 20 स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावित हुई हैं।

मोजाम्बिक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि मेरी लोईस इग्लटोन ने कहा, "मोजाम्बिक को दुनिया में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक माना जाता है और बच्चे चक्रवात चिडो से पहले ही कई घातक आपात स्थितियों का सामना कर रहे थे, जिनमें संघर्ष, सूखा और बीमारी का प्रकोप शामिल है।" यूनिसेफ, सरकार, यूएन एजेंसी, गैरसरकारी संगठन और स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर मोजाम्बिक में बच्चों के सामने आनेवाली भारी चुनौतियों के बावजूद आपातकालीन मानवीय प्रतिक्रिया के लिए निर्णायक कार्रवाई को प्राथमिकता देने का काम कर रही है।"

काबो डेलगाडो प्रांत के पेम्बा शहर के पास चक्रवात चिडो ने हमला किया, जिससे छतें उड़ गईं, नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और बिजली और संचार प्रणालियाँ ठप हो गईं।

काबो डेलगाडो ने कम से कम सात साल तक क्रूर संघर्ष झेला है, जिसके कारण देश में 1.3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत महिलाएँ और बच्चे हैं।

चक्रवात ने नामपुला और निस्सा प्रांत को भी प्रभावित किया है जहाँ 25,000 से ज़्यादा परिवार बिना बिजली के रह गए है और दो जल व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। पहले से ही हैजा के प्रकोप से जूझ रहे इस क्षेत्र में, नवीनतम तबाही महामारी के और भी बदतर होने की चिंताजनक संभावना को बढ़ा दी है।

अगले साल मोजाम्बिक में एल नीनो के प्रभाव के कारण, अनुमानित 3.3 मिलियन लोगों को “संकट” या उच्च स्तर की खाद्य असुरक्षा में शामिल माना जा सकता है। इस बीच, 2025 में ला नीना मौसम पैटर्न खराब हो सकता है। अनुमान है कि मोजाम्बिक में वर्तमान में 4.8 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जिसमें 3.4 मिलियन बच्चे शामिल हैं।

पिछले दशक में, जलवायु झटकों ने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में चरम मौसम को और तीव्र कर दिया है। चिडो जैसे समुदाय को प्रभावित करनेवाले चक्रवात तेजी से आम होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, चक्रवात फ्रेडी ने 2023 में मोजाम्बिक को तबाह कर दिया।

चूंकि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की लागत, पैमाने और जटिलता लगातार बढ़ रही है, इसलिए यूनिसेफ बच्चों और कमजोर समुदायों को उभरते झटकों से निपटने में मदद करना जारी रख रहा है। यूनिसेफ की आपातकालीन प्रतिक्रिया को लचीले वित्तपोषण और मोजाम्बिक की मानवीय अपील के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है। यूनिसेफ मोजाम्बिक को चक्रवात चिडो की तबाही के कारण उत्पन्न कई आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए तत्काल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।

