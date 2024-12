सीरिया के शहर अलेप्पो में फ्रांसिस्कन होली लैंड कॉलेज पर बमबारी

वाटिकन न्यूज

अलेप्पो, 2 दिसंबर 2024 : सीरिया के अलेप्पो में होली लैंड कॉलेज के फ्रांसिस्कन परिसर को 1 दिसंबर को रूसी हमले में भारी नुकसान पहुंचा था। होली लैंड के संरक्षक फ्रांसिस्कन ने पुष्टि की कि कोई हताहत नहीं हुआ।

यह कॉलेज मठ के एक आंतरिक भाग में गिरजाघर के पास स्थित है, जहाँ उसी शाम को पवित्र मिस्सा समारोह मनाया जाना था।

पवित्र भूमि के संरक्षक फादर फ्रांचेस्को पैटन ने एक बयान में पुष्टि की कि "ईश्वर का शुक्र है कि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ; केवल इमारत क्षतिग्रस्त हुई है।"

उन्होंने बताया कि सभी मठवासी और पल्लीवासी ठीक हैं और फ्रांसिस्कन कूरिया "उनके साथ लगातार संपर्क में है।"

फादर फ्रांचेस्को ने बताया कि समुदाय "चल रहे टकराव के अप्रत्याशित घटनाक्रम" के बारे में "अलेप्पो की नागरिक आबादी के बीच बढ़ते तनाव और भय" को महसूस करता है।

फादर पैटन ने पवित्र भूमि और सभी चर्चों के सभी ईसाइयों से "सीरिया में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया, जो लंबे समय से युद्ध और हिंसा से तबाह हो गया है।"

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 27 नवंबर को हिंसा फिर से भड़कने के बाद से 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कम से कम 15,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं।

इन आँकड़ों के बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि विद्रोही सेनाएँ सीरिया के हामा क्षेत्र में घुस गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अलेप्पो से दमिश्क तक लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है।

अलेप्पो के कुछ निवासियों ने व्हाट्सएप के ज़रिए बताया कि वे "दिन-ब-दिन जीने" की उम्मीद में लगे हुए हैं, और सोच रहे हैं कि वे कब "इस नाटकीय स्थिति में नहीं रहेंगे।" वे बताते हैं कि बमबारी, कर्फ्यू, मोर्टार फायर और स्नाइपर्स के बीच रहना "रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान नहीं है"।

