अटलांटिक मार्ग प्रवासी नाव त्रासदी में दर्जनों लोग डूबे

वाटिकन न्यूज

मोरक्को, शनिवार 28 दिसंबर 2024 : जहाज़ दुर्घटना में जीवित बचे लोगों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में स्पेन पहुँचने की कोशिश में डूबे जहाज़ पर 69 लोग सवार थे। माली विदेश मंत्री द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, नाव में सवार प्रवासियों की संख्या "शुरुआत में 80 थी, जिसमें से केवल 11 ही जीवित बचे।"

मंत्री ने कहा, "दुर्भाग्य से पीड़ितों में 25 युवा मालियों की औपचारिक रूप से पहचान कर ली गई है।"

पश्चिमी अफ़्रीका से कैनरी द्वीप तक जाने वाले प्रवासियों के लिए अटलांटिक मार्ग - स्पेन का प्रवेश द्वार - सबसे ख़तरनाक है।

ज़्यादातर लोग माली और दूसरे पश्चिमी अफ़्रीकी देशों से बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में या हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए यूरोप जाने के लिए इस मार्ग को लेते हैं।

ख़ास तौर पर, माली, नाइजर, बुर्किना फ़ासो, मॉरिटानिया और चाड वर्षों से जिहादी और अलगाववादी हिंसा से पीड़ित हैं - जिसके परिणामस्वरूप सैन्य तख्तापलट और व्यापक अस्थिरता हुई है।

बेरोज़गारी और खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने भी कई लोगों को यूरोप में आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर किया है।

स्पेन के एक प्रवासी अधिकार समूह द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में अटलांटिक मार्ग पर 10,000 से अधिक प्रवासी मारे गए। इसका मतलब है कि इस साल हर दिन 30 प्रवासी नाव से स्पेन पहुँचने की कोशिश में मारे गए।

यह संगठन प्रवासियों के परिवारों और बचाए गए लोगों के आधिकारिक आँकड़ों से अपने आँकड़े संकलित करता है, जिसमें मृतकों में 1500 से अधिक बच्चे और 420 से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। इसने यह भी नोट किया कि पिछले साल की तुलना में कुल मौतों में 58% की वृद्धि हुई है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here