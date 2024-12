उत्तर गाजा में मरने वालों की संख्या 45,000 से अधिक हो गई है

वाटिकन न्यूज

बेत लाहिया, बुधवार 18 दिसंबर 2024 : फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी, (यूएनआरडब्ल्यूए) ने बताया है कि 16 दिसंबर की रात को, बिना किसी चेतावनी के किए गए हवाई हमले में 13 लोग मारे गए और 48 घायल हो गए। पीड़ितों में कई बच्चे भी शामिल थे। मानवीय एजेंसियों ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हाल ही में हुए घातक हवाई हमलों की निंदा की है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के स्कूल को आश्रय स्थल में बदलना भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों में से कुछ को सात या आठ बार जबरन विस्थापित किया गया था, जिसके बाद वे इस यूएनआरडब्ल्यूए स्कूल में पहुँचे, जिस पर बमबारी की गई थी, उन्होंने आगे कहा कि स्थिति "बहुत निराशाजनक लगती है।"

हाल ही में हुई हिंसा तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की प्रमुख, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक काथरीन रसेल ने कहा कि गाजा में 14,500 से अधिक युवा मारे गए हैं और माना जाता है कि कई हज़ार और मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने अकाल की चेतावनी भी दी जो "उत्तर में मंडरा रहा है" जबकि मानवीय पहुँच "गंभीर रूप से प्रतिबंधित" बनी हुई है।

यह भयावह घटनाक्रम तब हुआ जब गाजा में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 14 महीनों में एन्क्लेव में 45,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

काथरीन रसेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि "गाजा में लगभग सभी 1.1 मिलियन बच्चों को तत्काल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है," क्योंकि पिछले 24 घंटों में इजरायली सैन्य हमलों में उत्तर में बेत लाहिया से लेकर दक्षिण में राफा तक कम से कम 69 फिलिस्तीनी मारे गए।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के आपातकालीन संचार प्रमुख, जोनाथन ड्यूमॉन्ट ने एक साक्षात्कार में यूएन न्यूज़ को बताया कि "नागरिक जीवन रक्षक सहायता के लिए बेताब हैं और व्यापक अकाल का खतरा बढ़ रहा है।" उन्होंने गाजा पट्टी में तबाही के स्तर को "बिल्कुल चौंका देने वाला" बताया और कहा कि कई लोग कई बार विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार या तो टेंट में या ढह गई इमारतों के मलबे में रह रहे हैं, जहाँ बिजली या बहते पानी की कोई सुविधा नहीं है।

ड्यूमॉन्ट ने चेतावनी दी, "बिजली या बहता पानी या सीवेज (उपचार) नहीं है। लगभग सभी ने अपना घर खो दिया है। बहुत से लोग टेंट में रह रहे हैं। हमारे पास गर्म भोजन है और वितरण किया जा रहा है लेकिन...लोग वास्तव में हताश हैं। आप इसे उनके चेहरों और आँखों में देख सकते हैं। अकाल को रोकने के लिए हमें भोजन के निरंतर प्रवाह को प्राप्त करने का तरीका खोजने की आवश्यकता है।"

उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि युद्ध विराम के अभाव में, "गाजा के बाहर हमारे पास जो भी भोजन है उसे अंदर लाने का कोई रास्ता खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।"

