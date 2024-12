गाजा में ठंड से नवजात शिशुओं की मौत

वाटिकन न्यूज

गाजा, सोमवार 30 दिसंबर 2024 : संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ का कहना है कि इजरायली हमलों के अलावा, बच्चे अब ठंड और पर्याप्त आश्रय की कमी से मर रहे हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक एडौर्ड बेगबेडर ने कहा, 'ये रोकी जा सकने वाली मौतें गाजा में परिवारों और बच्चों की निराशाजनक और बिगड़ती स्थिति को दर्शाती हैं।'

दूसरी तरफ, इजरायल में मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि इजरायली स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमास द्वारा रिहा किए गए इजरायली कैदियों के स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली है।

रिपोर्ट बताती है कि कैदियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें कुपोषण के कारण उनके शरीर का 10-17 प्रतिशत वजन कम होना, उन्हें पीटा जाना और अलग-थलग रखा जाना शामिल है। बच्चों को भी पीटा गया और महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा।

इसके अलावा, बंधकों को उचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिली। नतीजतन, उदाहरण के लिए, कुछ बुजुर्ग बंधकों को लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर करने पर (थ्रोमबोसिस) घनास्त्रता हो गई।

इस बीच, इज़रायली सेना ने उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल पर सैन्य अभियान समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि ग़ाज़ा पट्टी के उत्तरी इलाक़े में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहे एकमात्र बड़े अस्पताल, कमाल अदवान में अब स्वास्थ्य सेवाएँ ठप हो गई हैं। इसराइली सैन्य बलों की कार्रवाई के बाद वहाँ कामकाज बन्द हैं, जिससे इस इलाक़े में 75 हज़ार फ़लस्तीनियों की ज़िन्दगियों पर जोखिम है।

रिपोर्टों से पता चलता है कि इज़रायली सेना ने अभियान में 240 लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे चरमपंथी समूहों हमास और इस्लामिक जिहाद के सदस्य हैं। सेना का यह भी कहना है कि उसने अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अबू साफ़िया को गिरफ़्तार किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार-बार गाजा में स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा के लिए आह्वान किया है।

