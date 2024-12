गाजा नरसंहार में कोई कमी नहीं

वाटिकन न्यूज

गाजा, शनिवार 28 दिसंबर 2024 : उत्तरी गाजा में कार्यरत अस्पतालों में से एक को इज़रायली सेना ने जबरन खाली करा लिया है। अस्पताल के कर्मचारियों के अनुसार, क्लिनिक के आस-पास के इलाके को निशाना बनाकर किए गए इज़रायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए। नर्सिंग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इज़रायली सैनिकों ने प्रशासन को मरीजों और कर्मचारियों को सुविधा से निकालने के लिए 15 मिनट का समय दिया।

इस बीच, हमास-नियंत्रित स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 37 लोग मारे गए हैं। इज़रायल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ़ बड़े पैमाने पर हमला कर रहा है।

स्वास्थ्य अधिकारियों के आँकड़ों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर से अब तक पुष्टि की गई मौतों की संख्या 45,436 तक पहुँच गई है। इसके अलावा, पिछले साल 7 अक्टूबर को इज़रायल पर हमास के हमले के बाद से 14 महीनों में 108,038 लोग घायल हुए हैं।

दूसरी तरफ़, यमन के हौथी समूह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव में इज़रायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर "हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल" लॉन्च की है। इजराइल ने कहा कि उसने मिसाइल को रोक दिया है।

इस बीच, इजराइल के तटीय शहर हर्ज़लिया में चाकू से हमला किए जाने के बाद 80 साल की एक महिला की मौत हो गई।

यह हमला शुक्रवार की सुबह हुआ। संदिग्ध अपराधी को घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने गोली मार दी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

