गाजा के अस्पताल ‘युद्ध के मैदान’ हैं, डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा

गाजा, मंगलवार 31 दिसंबर 2024 : विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा है कि अस्पताल ‘एक बार फिर’ युद्ध के मैदान बन गए हैं और स्वास्थ्य प्रणाली गंभीर खतरे में है। गाजा में लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की आवश्यकता है और मानवतावादियों को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच की आवश्यकता है।

उन्होंने उत्तरी गाजा में कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक डा. हुसाम अबू सफ़िया की तत्काल रिहाई का भी आह्वान किया, जिन्हें इज़राइली बलों ने हिरासत में लिया था।

पिछले सप्ताह, इज़राइली सेना ने अदवान अस्पताल के भीतर स्थित एक संदिग्ध ‘हमास कमांड सेंटर’ के खिलाफ एक ‘लक्षित ऑपरेशन’ पूरा किया। आईडीएफ ने दावा किया कि सेना ने 240 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना दी, जिनमें से कुछ ने कथित तौर पर खुद को मरीजों के रूप में छिपाने की कोशिश की।

हालांकि, अस्पताल के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई और इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा।

अन्य क्षेत्रीय घटनाक्रमों में, ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के अनुसार, सीरिया के नए शासन ने अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के लगभग 300 समर्थकों को गिरफ्तार किया है।

पिछले सप्ताह के दौरान, सुरक्षा बलों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के आसपास के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एसओएचआर के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में अल-असद शासन के पूर्व सैनिक और मुखबिर शामिल हैं।

तीन सप्ताह पहले, इस्लामिस्ट एचटीएस समूह ने अल-असद को अपदस्थ कर दिया, जो अब मॉस्को में निर्वासन में है। दूसरी ओर, लेबनान की सेना का कहना है कि 27 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच युद्ध विराम समझौते के इजरायली उल्लंघन में कम से कम 45 लोग मारे गए हैं।

