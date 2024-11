यूक्रेन में शांति प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते तलाशना

अंद्रेया तोर्नेली

वाटिकन सिटी, सोमवार 18 नवम्बर 2024 : एक हज़ार दिन। 24 फरवरी, 2022 को रूसी संघ की सेना द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर यूक्रेन पर हमला करने और उस पर आक्रमण करने के बाद से एक हज़ार दिन बीत चुके हैं। एक हज़ार दिन और अनिर्दिष्ट - लेकिन बहुत अधिक - मौतों की संख्या, नागरिक और सैन्य, निर्दोष पीड़ितों जैसे कि सड़कों पर, स्कूलों में, अपने घरों में मारे गए बच्चे।

एक हज़ार दिन और सैकड़ों हज़ारों घायल और आघातग्रस्त लोग जो जीवन भर विकलांग बन गये हैं, ऐसे परिवार जिनके पास घर नहीं है। एक हज़ार दिन और एक शहीद और तबाह देश। इस त्रासदी को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता है जिसे पहले रोका जा सकता था, अगर सभी ने संघर्ष की अनुमानित अनिवार्यता के आगे आत्मसमर्पण करने के बजाय संत पापा फ्राँसिस द्वारा "शांति योजनाओं" पर दांव लगाया होता। एक ऐसा युद्ध जो किसी भी अन्य युद्ध की तरह हमेशा हितों से जुड़ा होता है, सबसे पहले उस व्यवसाय का जो संकट को नहीं जानता और हाल ही में महामारी के दौरान भी इसे नहीं जानता, वैश्विक और पारवर्ती उन लोगों का जो पूर्व और पश्चिम दोनों में हथियारों का निर्माण और बिक्री करते हैं।

यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण की शुरुआत के बाद से जो हज़ार दिन बीत चुके हैं, उनकी दुखद समयसीमा एक ही सवाल उठाती है: इस संघर्ष को कैसे समाप्त किया जाए? युद्ध विराम और फिर न्यायपूर्ण शांति तक कैसे पहुँचा जाए? बातचीत को कैसे जीवन दिया जाए, उन "ईमानदार वार्ताओं" को, जिनके बारे में संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी ने हाल ही में बात की थी, जो हमें "सम्मानजनक समझौते" तक पहुँचने की अनुमति देती हैं, जो एक नाटकीय सर्पिल को समाप्त करती हैं जो हमें परमाणु युद्ध के रसातल की ओर ले जाने का जोखिम उठाती हैं?

हम एक उंगली के पीछे छिप नहीं सकते। कूटनीति का मस्तिष्‍कलेख सपाट दिखाई देता है, उम्मीद का एकमात्र झटका संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति की चुनावी घोषणाओं से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन युद्धविराम और फिर बातचीत के ज़रिए शांति स्थापित करना - या बल्कि होना चाहिए - सभी के द्वारा अपनाया जाने वाला उद्देश्य है और इसे किसी एक नेता के वादों पर नहीं छोड़ा जा सकता।

फिर क्या किया जाए? हम, विशेष रूप से यूरोप की ओर से, अपने अतीत और उन नेताओं की भूमिका कैसे पा सकते हैं जिन्होंने युद्ध के बाद की अवधि में पुराने महाद्वीप को दशकों तक शांति और सहयोग की गारंटी देने वाले राष्ट्रों का समुदाय बनाया? तथाकथित पश्चिम को, केवल पुनः शस्त्रीकरण की पागल दौड़ और सैन्य गठबंधनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो अब अप्रचलित और शीत युद्ध की विरासत लगते हैं, शायद उन देशों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखना चाहिए जो इस योजना में खुद को नहीं पहचानते हैं। ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के साथ उच्च-स्तरीय संबंध बनाए रखे हैं और यहां तक​​कि उन्हें और भी गहरा किया है: शांति के लिए आम समाधान खोजने की संभावनाओं को पूरी तरह से सत्यापित क्यों नहीं किया जाता? इन देशों के साथ गैर-छिटपुट, गैर-नौकरशाही लेकिन गहन परामर्श के माध्यम से कूटनीतिक कार्रवाई और निरंतर संवाद क्यों नहीं विकसित किया जाता?

और अगर यूरोपीय चांसलर इस रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं, तो क्या हम कलीसियाओं, धार्मिक नेताओं के लिए एक बड़ी भूमिका की कल्पना कर सकते हैं? फिर से, आधिकारिक संपर्कों से परे, जो कि न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं, हम यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य रूप से समर्थन देने वाले देशों से विश्लेषण और प्रस्ताव में समानांतर रूप से बड़ी पहल की उम्मीद कर सकते हैं: अंतरराष्ट्रीय "थिंक टैंक" की तत्काल आवश्यकता है जो हिम्मत कर सके, समाधान के संभावित और ठोस तरीकों को इंगित कर सके, सभी को स्वीकार्य शांति के लिए योजनाओं का प्रस्ताव कर सके।

ऐसा करने के लिए, जैसा कि कार्डिनल पारोलिन ने वाटिकन मीडिया से कहा, "दूरदर्शी दृष्टिकोण वाले राजनेताओं की बहुत आवश्यकता होगी, जो विनम्रता के साहसी इशारों में सक्षम हों, अपने लोगों की भलाई के बारे में सोच सकें" और आज पहले से कहीं अधिक लोगों को शांति के लिए अपनी आवाज उठाने की भी आवश्यकता है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here