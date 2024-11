घातक बाढ़ उपरांत स्पेन सैनिकों की तैनाती

वाटिकन सिटी

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने भीषण बाढ़ से निपटने में मदद के लिए देश की सबसे बड़ी शांतिकालीन सैन्य तैनाती का आदेश दिया है।

अधिकारियों के अनुसार पूर्वी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कम से कम 211 लोगों की मौत के बाद स्थिति से निपटने के लिए 5,000 और सैनिकों को तैनात किया गया है।

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि आपदा पीड़ितों को मुआवज़ा देने में उनकी सरकार का रिकॉर्ड खराब है। 2021 में स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर सबसे लंबे और सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई लोग कथित तौर पर अभी भी वित्तीय मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसमें लगभग 843 मिलियन यूरो, लगभग 917 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था।

यद्यपि, प्रधानमंत्री ने इस समय कहा है कि उनकी सरकार ने “स्पेन में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों की अब तक के सबसे बड़े संगठन को राहत कार्य में तैनात” किया गया है।

लोगों को “उनके घरों, सड़कों और बाढ़ग्रस्त औद्योगिक क्षेत्रों में मदद पहुँचाई गई।” फिर भी कई लोग को अब भी सहायता का इंतजार है, अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह की मूसलाधार बारिश और संबंधित तूफान प्रणाली के कारण विनाशकारी बाढ़ आने के कारण कई लोग लापता हैं।

सड़कों पर पड़े मलबे को साफ करने और बेसमेंट से पानी निकालने के लिए कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं।

मानवीय पीड़ा और दुख के बीच, बुरी तरह प्रभावित वालेंसिया के महाधर्माध्य एनरिक बेनावेंट ने ख्रीस्तीयों को “विश्वास और आशा में बनें रहने” की अपील की है।

हजारों स्वयंसेवकों ने एकजुटता दिखलाते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कार्य जारी रखा है और इस भांति आशा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासी जल्द ही अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकेंगे।

