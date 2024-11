गाजा में और भी कई लोग मारे गए, युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार 30 नवम्बर 2024 (रॉयटर्स) : चिकित्सकों ने बताया कि उन्होंने नुसेरात के उत्तरी इलाकों में मारे गए 19 फिलिस्तीनियों के शव बरामद किए हैं, कुछ टैंकों के उस इलाके से वापस चले जाने के बाद, जहां उन्होंने छापा मारा था, अन्य कथित तौर पर गाजा पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में मारे गए थे।

7 अक्टूबर 2023 से गाजा में 43,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है - जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं - इजरायली सेना का कहना है कि उसके बल "गाजा पट्टी में परिचालन गतिविधि के हिस्से के रूप में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना जारी रखे हुए हैं।"

शुक्रवार को कुछ इजरायली टैंक नुसेरात शरणार्थी शिविर के पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय रहे, जहां फिलिस्तीनी नागरिक आपातकालीन सेवा दल अपने घरों के अंदर फंसे निवासियों की संकट कॉल का जवाब देने में असमर्थ थे।

सड़क पर कंबल या सफेद कफ़न में लिपटे पड़े शवों में अहमद अल-कहलौत का शव भी था, जो गाजा पट्टी के उत्तरी छोर पर बेत लाहिया में स्थित कमाल अदवान अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई के प्रमुख थे, जहाँ सेना अक्टूबर की शुरुआत से ही काम कर रही है।

अल-कहलौत की मौत ड्रोन से दागी गई मिसाइल से हुई, जब वह अस्पताल के गेट से गुज़र रहे थे।

कमाल अदवान अस्पताल गाजा पट्टी के उत्तरी छोर पर स्थित तीन चिकित्सा सुविधाओं में से एक है, जो अब चिकित्सा, ईंधन और खाद्य आपूर्ति की कमी के कारण मुश्किल से चालू हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसके अधिकांश चिकित्सा कर्मचारियों को या तो हिरासत में लिया गया है या इज़रायली सेना ने उन्हें निष्कासित कर दिया है।

इस बीच, इजरायली अधिकारियों ने लगभग 30 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया, जिन्हें उसने पिछले कुछ महीनों में गाजा पर अपने हमले के दौरान हिरासत में लिया था। युद्ध के दौरान हिरासत में लिए गए मुक्त फिलिस्तीनियों ने रिहा होने के बाद इजरायली हिरासत में दुर्व्यवहार और यातना की शिकायत की है। इजरायल ने यातना से इनकार किया है।

राजनयिक मोर्चे पर, गाजा में युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के महीनों के प्रयासों से बहुत कम प्रगति हुई है, और अब वार्ता रोक दी गई है। इस सप्ताह लेबनान के लिए युद्ध विराम समझौते की घोषणा करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वे गाजा में युद्ध विराम समझौते के लिए अपने प्रयास को नवीनीकृत करेंगे और उन्होंने इजरायल और हमास से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

