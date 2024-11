मणिपुर में हिंसा फिर भड़क उठी

वाटिकन न्यूज

इंफाल, बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर 2024 (फिदेस) : दोनों समुदायों के अलग-अलग क्षेत्रों में बंट जाने के कारण स्थिति स्पष्ट रूप से शांत थी, जिसका श्रेय पुलिस बलों की भारी मौजूदगी को जाता है जो संघर्षरत समूहों के बीच किसी भी तरह के संचार की अनुमति नहीं देते हैं।

लेकिन, राज्य की राजधानी इंफाल के महाधर्माध्यक्ष, लिनुस नेली ने फिदेस एजेंसी को बतलाया कि "यह समाधान अस्थायी है और हिंसा राख के नीचे सुलग रही है।"

उन्होंने कहा, “यही कारण है कि "बातचीत और रचनात्मक शांति में संलग्न होना आवश्यक है, जो एकमात्र निर्णायक कदम है।"

इस बीच, पश्चिमी मणिपुर के जिरीबाम जिले में 12 नवंबर को हथियारबंद लोगों के एक समूह और सुरक्षा बलों के बीच फिर से हिंसा भड़कने के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में कुकी जातीय समूह के ग्यारह लोग मारे गए, जिसमें दो पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने एक हमले का जवाब दिया, लेकिन कुकी-ज़ो आदिवासी समिति घटना की गहन जांच की मांग कर रही है और पीड़ितों के लिए एक स्मरण दिवस का आह्वान किया है, जिसे वह "ग्राम स्वयंसेवकों की बेरहमी से हत्या" कहती है। जिले के समुदायों ने दुकानें बंद करके और वाणिज्यिक और सार्वजनिक गतिविधियों को निलंबित करके विरोध किया है।

पिछले सप्ताह से ही जिला में तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, जब एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगाया गया। अगले दिन, मैतेई समुदाय की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप कुकी बदला लेनेवालों पर लगाया गया।

हाल के दिनों में पहाड़ियों के बाहरी इलाकों और इंफाल घाटी में भारी गोलीबारी की खबरें भी आई हैं। दो जातीय समूहों के बीच झड़पों के कारण, राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के आवेदन को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। मई 2023 से अब तक हिंसा के कारण 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

