मृत्युदंड: 'न्याय तक पहुंच का अर्थ है जीवन तक पहुंच'

वाटिकन सिटी

रोम, शुक्रवार, 29 नवम्बर 2024 (रेई, वाटिकन रेडियो): रोम स्थित सन्त इजिदियो काथलिक लोकधर्मी समुदाय द्वारा मृत्युदण्ड और न्याय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी उन देशों में रहती है जहां मौत की सज़ा अभी भी मौजूद है। सम्मेलन में राज्य-स्वीकृत प्राणदण्ड की सज़ा के समापन का आह्वान किया गया।

दुनिया की आधी से अधिक आबादी उन देशों में रहती है जहां मृत्युदंड अभी भी मौजूद है, जिनमें ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सऊदी अरब शामिल हैं।

अमरीका में, 6 जनवरी से पहले मृत्युदंड पाये गये 2,100 से अधिक अमरीकियों को माफ करने हेतु दबाव जारी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता राष्ट्रपति जो बाईडेन से 44 संघीय मौत की सजा वाले कैदियों को माफ करने के लिए "राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों" का उपयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। यह इसलिये कि डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ लेने पर फाँसी का ख़तरा है, क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा किए गए वादों में से एक यह है कि वह संघीय मृत्युदंड पर शेष लोगों को फाँसी देंगे।

रोम में संत इजिदियो समुदाय द्वारा समस्त विश्व में मृत्युदंड के मुद्दे पर वाद-विवाद हेतु 28 नवंबर को न्याय मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया। 2005 के बाद से, इस बैठक में दुनिया भर से मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और संगठनों को "न्याय के अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों के बीच बातचीत और चर्चा के लिए जगह बनाने तथा मृत्युदंड पर रोक और उन्मूलन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने" के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक, विश्व के 55 राष्ट्रों में अभी भी मृत्युदंड की व्यवस्था है। वाटिकन न्यूज़ के साथ बातचीत में मृत्युदंड विरोधी कार्यकर्ता एमनेस्टी इंटरनेशनल के व्हिटनी यांग कहती हैं, इसे तभी समाप्त किया जाएगा जब हर कोई इसमें शामिल हो। वे कहती हैं कि "इसके लिए जमीनी स्तर पर रोजमर्रा के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को बुलाने, अपनी सरकार को फोन करने और उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि वे जीवन के अधिकार में विश्वास करते हैं।"

यांग, विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमरीका में मौत की सजा पाए एक कैदी बिली एलन की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हैं। 27 साल पहले उन्हें उस अपराध के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी जो उन्होंने किया ही नहीं था। वे कहती हैं, "जीवन पवित्र है, सभी जीवन पवित्र हैं, और किसी भी इंसान को दूसरे का जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।"

1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की शुरुआत के एक साल बाद ही देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया था क्योंकि जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के नए न्याय मंत्री थेम्बी नकादिमेंग बताती हैं, "न्याय तक पहुंच जीवन तक पहुंच के बारे में थी।" वे कहती हैं कि मृत्युदंड को खत्म करने में दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से अन्य अफ्रीकी देशों को उनके उदाहरण का अनुसरण करने में मदद मिली है।

रोम में सम्मेलन के दौरान वाटिकन न्यूज़ से बातचीत में न्याय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि अन्य देश भी इसमें "एक" हो सकें, "यहां तक ​​कि एक अपराधी की गरिमा की रक्षा करने में, जो अभी भी अपराध के योग्य है।" वे चेतावनी देती हैं कि आप इससे उबर नहीं सकते क्योंकि "जीवन एक बार खो जाने पर फिर नहीं लौटता।"

