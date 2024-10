डिजिटल मिशनरीः ऑनलाइन सुसमाचार प्रचार जारी रखें

वाटिकन सिटी

डिजिटल मिशनरियों ने रविवार दोपहर को ऑनलाइन संत पेत्रुस की क्रब पर आभासी और व्यक्तिगत रुप से एक संगोष्ठी में भाग लिया।

यह कार्यक्रम संत पेत्रुस महागिरजाघर के नीचे क्लेमेंटाइन गिरजाघर में विश्व मिशन रविवार के उपलक्ष्य में, “जिसके कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है,” की विषयवस्तु से आयोजित किया गया था।

वाटिकन संचार माध्यम परमधर्मपीठ समिति के अधिकारी डा. पावलो रूफिनी और सचिव मान्यवर लुचो रूईस ने धर्माध्यक्षीय धर्मसभा के सचिव धर्माध्यक्ष लुईस मारिन दे सान मार्टिन के संग इस संगोष्ठी में भाग लिया।

वाटिकन संचार माध्यम परमधर्मपीठीय समिति के सचिव मान्यवर लुचो ने इस संगोष्ठी में डिजिटल धर्मसभा के कार्य और इसके द्वारा सुनने में हुई प्रगति की प्रंशसा की। उन्होंने कहा, “कलीसिया आप को सुनती है” हमारी परियोजनाएं इस प्रेरिताई पर जारी रहेगी जो सदैव एकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया “एक कलीसिया जो आगे बढ़ती है, वह शिष्यों का समुदाय है जो दूसरे से मेल, चंगाई और सुसमाचार की घोषणा में संलग्न रहती है।”

लुचो ने आगामी साल काथलिक डिजिटल सुसमाचार प्रचारकों के लिए जयंती वर्ष की घोषणा की जो जुलाई 28-29, 20225, को ठीक युवाओं की जयंती के पहले आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा, “आइए हम एक साथ मिलकर सपने देखें, और सुन्दर चीजों को करें जो आशा की खोज करती इस विश्व में, ईश्वर की खुशी को व्यक्त करती है।”

धर्माध्यक्ष मारिन दे सान मार्टिन ने डिजिटल मिशनरियों को इस बात की याद दिलाई कि येसु एक सधारण अवतर या डिजिटल व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक “जीवित व्यक्ति” हैं। उन्होंने सभों को विश्व प्रेरिताई रविवार की विषयवस्तु “जाओ और सभों को विवाह भोज में निमंत्रण दो” को आलिंगन करने का आहृवान करते हुए अपने आरामदायक स्थिति से बाहर निकल की चुनौती दी जिससे ख्रीस्तीय खुशी का साक्ष्य प्रसारित हो सके। “हमारी प्रेरिताई गुटों या दलों का निर्माण करना नहीं बल्कि अपने को “सड़क की धूल और इतिहास के कीचड़ों” से संयुक्त करना है।

कार्यक्रम के दौरान, कई युवा प्रभावशाली व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में अपनी प्रार्थना को साझा किए। दो लेबनानी जुड़वाँ युवा प्रतिभागियों को बताया कि डिजिटल मिशनरियों के काम ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, उन्होंने कहा कि वे अब मध्य पूर्व में “ख्रीस्तीय धर्म की सुंदरता” को ऑनलाइन साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रतिभागियों को कुछ ऐसे शब्द लिखने के लिए आमंत्रित किया गया जो उनकी प्रेरिताई कार्य की विशेषता को व्यक्त करते हैं, जिसमें भाईचारा, सुनना, खुशी, दर्द, खुशी, प्यास और ईश्वर की आवश्यकता जैसे शब्द लिखे गये।

कार्यक्रम में बाद में, डॉ. रूफ़िनी ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा करने वाले काथलिक मिशनरियों को संत पौलुस के जीवन से प्रेरणा लेने को आमंत्रित किया। उन्होंने आधुनिक समाज को पीड़ित करने वाले घावों की ज़िम्मेदारी लेने और उन्हें ठीक करने में अपना योगदान देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "प्रभु हमें अपने समय का नमक और खमीर बनने में मदद करें, जिनमें हम नम्रता के भाव को पाते हैं।” प्रीफेक्ट ने कहा कि प्रेरित, लोगों के बीच रहकर वास्तव में “सभी लोगों के लिए सब कुछ” बन गए, "एक अधिकारी, एक नौकरशाह या एक चतुर योजनाकार से बिल्कुल विपरीत।” डॉ. रूफ़िनी ने कहा कि संत पौलुस ने विनम्रता और आंसुओं के साथ प्रभु की सेवा की। उन्होंने युवा मिशनरियों को व्यक्तिगत हितों से अलग, सत्ता की इच्छा किये बिना और हमेशा “भेदभाव से परे संगति” का चुनकर करते हुए प्रेरिताई के मार्ग को अपनाने का आहृवान किया।

