पवित्र भूमि के संरक्षक : ‘हमारे और उन निर्दोषों के लिए प्रार्थना करें जो मूर्खतापूर्ण युद्ध से पीड़ित हैं’

पवित्र भूमि, बुधवार, 2 अक्टूबर 2024 (रेई) : पवित्र भूमि की कलीसिया के धर्मगुरूओं ने एक स्वर में प्रार्थना और शांति की अपील की है, क्योंकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती हिंसा से क्षेत्र में और अधिक अशांति पैदा होने का खतरा है।

वाटिकन न्यूज से बात करते हुए पवित्र भूमि की देखरेख हेतु विकर नियुक्त फादर इब्राहिम फाल्टस ने मंगलवार को कहा, “शाम 5 बजे तक हमें कल स्कूल न खोलने का आदेश मिल गया था, फिर शाम 7 बजे के आसपास, येरुसालेम के सभी धर्मबंधु संत फ्राँसिस के पर्व के लिए त्रिदियुम के दौरान संध्या वंदना करने के लिए सन साल्वातोरे गिरजाघर में एकत्र थे, तभी सायरन बजने लगे और हमने जोरदार धमाके सुने।"

उन्होंने कहा, “हम बाहर की ओर दौड़े और मैंने चमकीले निशान देखे, जो आयरन डोम द्वारा रोके गए रॉकेटों के थे और उनमें से अधिकांश येरुसालेम के ऊपर से उड़ते हुए दक्षिण में नेगेव के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे थे।

प्रार्थना की मांग करते हुए फादर फाल्टस ने कहा, “यह एक चिंता की रात होगी और हमारे लिए यह गहन प्रार्थना की रात होगी। कृपया हमारे लिए और इस मूर्खतापूर्ण युद्ध से पीड़ित सभी निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना करें।"

उनकी अपील ऐसे समय में आई है जब ईरान ने लेबनान पर तेल अवीव के हमले के जवाब में इस्राएल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह हमला ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह मिलिशिया को निशाना बनाने के लिए किया गया था।

येरूसालेम में पवित्र भूमि के संरक्षक फ्रांसिस्कन फादर फ्रांसेस्को पैटन ने भी उम्मीद जताई कि कूटनीति युद्ध की मूर्खता पर विजय पा सकती है।

वाटिकन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि येरूसालेम में सभी फ्रांसिस्कन धर्मबंधुओं को सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि वे सभी प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए हैं कि यह मूर्खता युद्ध समाप्त हो जाए और शांति वापस आ जाए।"



फ्राँसिसकन फादर फ्राँचेस्को पैटन ने कहा, “हथियारों को बोलने देने के बदले कूटनीति की आवाज सुनी जाए।”

मंगलवार को इस्राएल ने लेबनान पर हवाई हमले किए, जबकि उसके सैनिक जमीन पर आगे बढ़ रहे थे और हिज़्बुल्लाह ने इस्राएल में रॉकेट दागे, जिससे लाखों इस्राएलियों को बम आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। इस्राएली सेना के अनुसार, कई मिसाइलों को इस्राएल की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक दिया, जबकि कुछ मध्य और दक्षिणी इस्राएल में गिरीं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष की निंदा करता हूँ। इसे रोकना होगा। हमें निश्चित रूप से युद्ध विराम की आवश्यकता है।"

