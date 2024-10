असीसी : सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने हेतु दिव्यांग लोगों के लिए जी7

वाटिकन न्यूज

संत फ्राँसिस की जन्मस्थली असीसी को द्व्यांग व्यक्तियों के संस्थानों और परिवारों के लिए एक सभा स्थल में बदल दिया गया है, जो दुनिया को अपनी क्षमताओं को दिखाना चाहते हैं और संकीर्ण परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, जो यह दर्शाती हैं कि उनमें क्या कमी है।

असीसी में, समावेशन और दिव्यांगों के लिए जी7 की शुरुआत 14 अक्टूबर को इताली की अध्यक्षता में हुई। 7 देशों के दिव्यांग लोगों के मंत्रियों के अलावा, यूरोपीय संघ और चार अन्य राष्ट्र - केन्या, ट्यूनीशिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम - भी इसमें भाग ले रहे हैं।

अगले दो दिनों में सोलफैग्नानो के महल में, जो मध्य इटली में पेरुगिया से बहुत दूर नहीं है, राजनीति और नागरिक समाज सर्वोत्तम प्रथाओं और अभी भी क्या किया जाना बाकी है, इस पर चर्चा करेंगे, ताकि यह स्पष्ट संकेत दिया जा सके कि "एक साथ" - एक शब्द जिसे जी7 मंत्रियों ने कई बार दोहराया है - चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है।



तीन दिनों के अंत में, सोलफैग्नानो चार्टर को अंतिम रूप दिया जाएगा और गुरुवार, 16 अक्टूबर को पोप फ्राँसिस को प्रस्तुत किया जाएगा।

संत फ्राँसिस के निचले महागिरजाघर के सामने स्थापित मंच पर, तीन समावेशी बैंड द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 80 संगीतकार थे, जिनमें से 50 विकलांग थे।

मंत्रियों के वक्तव्यों के साथ-साथ, विकलांग कई युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। प्रत्येक कहानी ने शिक्षा, काम और समावेश के अधिकार की पुष्टि करने में दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और साहस व्यक्त किया।

इटली के कैग्लियारी के एक युवा पाओलो पुद्दू का एक उल्लेखनीय उदाहरण : उसकी आवाज़ सिमोना की है, जो उसकी सहायता करती है, और उसके विचार वर्णमाला के उत्कीर्ण अक्षरों के साथ एक पारदर्शी टैबलेट के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं, जिसका उपयोग वह अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने के लिए करता है। उन्होंने साहित्य में स्नातक किया है और एबीसी सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन एसोसिएशन के निदेशक हैं।



मारिया तेरेसा रोची को डाउन सिंड्रोम है और उनका सपना टेलीविजन पर डांस करना है। वह उम्ब्रिया में एक किंडरगार्टन में काम करती है।

सोशल मीडिया पर जानी-मानी वकील बेनेदेत्ता दी लूका अपनी कहानी साझा करती हैं और एक डॉक्टर द्वारा उनके बारे में दिए गए वर्णन पर प्रकाश डालती हैं: "एक सुन्दर संगीत पुस्तक पानी से भरे बेसिन में गिर गई, इसलिए सावधान रहना चाहिए, विकलांग लोगों के साथ भी वही सावधानी बरतनी चाहिए।"



लेखक, गुइदो मारंगोनी, अपनी सबसे छोटी बेटी अन्ना को बोलने का मौका देते हैं, जिसे डाउन सिंड्रोम है। वह सभी को उन बच्चों को देखने के लिए आमंत्रित करती है जो स्वाभाविक रूप से समावेश के तरीके दिखाते हैं। गुइदो कहते हैं, "हम अलग-अलग बने हैं, क्योंकि हम सभी कविता हैं।"



"यह एक चुनौती थी और बदलाव का एक मजबूत संकेत था," इटली के विकलांग मंत्री, अलेसांद्रा लोकातेली ने वाटिकन न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में जी7 और असीसी के चयन का जिक्र करते हुए जोर दिया।

उन्होंने हमेशा व्यक्ति को प्रथम स्थान पर रखने के महत्व को दोहराया, किसी को भी पीछे न छोड़ने का आह्वान किया, और सभी से भाई-बहन होने की महान जिम्मेदारी को महसूस करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि अब केवल सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रतिभा, मूल्यों और कौशल के बारे में ठोस रूप से बात करें।



मंत्री ने बताया कि उनके जी7 प्रस्ताव को कनाडा और इंग्लैंड ने दृढ़ता से समर्थन दिया है, और उन्होंने "लाइफ प्रोजेक्ट" को बढ़ावा दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा मार्ग प्रदान करना है, जिससे देखभाल में बाधा उत्पन्न करनेवाले विखंडन से बचा जा सके।

देखभाल करनेवालों के बारे में एक माँ के सवाल के जवाब में, सुश्री लोकातेली ने उन्हें अकेला न छोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और उनके लिए विशिष्ट कानून बनाने का आह्वान किया, जो लंबे समय से गायब है।



सिस्टर वेरोनिका डोनातेलो इस जी7 के पीछे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं और इटली के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरितिक सेवा की प्रमुख हैं।

वे 140 स्वयंसेवकों का समन्वय करती हैं जो इस आयोजन को यथासंभव सफल बनाने के लिए अपना समय देने आयी हैं।

वे कहती हैं कि "विकलांग लोगों के बारे में मानसिकता में बदलाव आवश्यक है।" "विकलांग लोग हाशिये पर नहीं रह सकते; सांस्कृतिक चुनौती यह है कि यह आयोजन नागरिक और कलीसिया दोनों स्तरों पर एक आम प्रथा बन गई है।"



इस बीच, असीसी की सड़कों पर, लगभग 100 स्टैंड अपनी परियोजनाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और इटली भर से कई खाद्य ट्रक, जिनमें दिव्यांग युवा काम करते हैं, भोजन प्रदान कर रहे हैं।

