अमेरिका ने वेनेजुएला के चुनावी डेटा के प्रकाशन की मांग की

ओस्सर्वातोरे रोमानो

वाशिंगटन, सोमवार 16 सितंबर 2024 : "हम भविष्य के लिए किसी भी चीज़ से इंकार नहीं करेंगे।" यह व्हाइट हाउस की निकोलस मादुरो को चेतावनी है कि अगर वे 28 जुलाई को वेनेजुएला में विवादित राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे जारी नहीं करते हैं।

व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, "मादुरो के पास विकल्प और निर्णय हैं जो केवल वे ही कर सकते हैं और हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि सबसे पहले उन्हें सभी चुनावी डेटा और वोट के नतीजे प्रकाशित करने होंगे।" उन्होंने कहा, “हमने प्रतिबंध जारी कर दिए हैं। हम भविष्य के लिए किसी भी चीज़ से इंकार नहीं करेंगे।"

12 सितंबर को, वाशिंगटन प्रशासन ने चुनाव अधिकारियों, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल असेंबली, सशस्त्र बलों और वेनेजुएला की खुफिया सेवाओं के 16 अधिकारियों को मंजूरी दे दी थी। अब तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से अधिक वेनेज़ुएलावासियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें स्वयं मादुरो भी शामिल हैं।

जबकि एक अन्य विपक्षी नेता, प्रो-सिटिजन्स मूवमेंट के समन्वयक लिओसेनिस गार्सिया को गिरफ्तार कर लिया गया, अमेरिकी राज्यों के संगठन (ओएएस) के एक निकाय - अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार आयोग (आईएसीएचआर) - ने "मनमाने ढंग से हिरासत" की निंदा की। जुलाई के अंत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के बाद हुए सामाजिक विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में किशोरों ने अधिकारियों द्वारा हिरासत के दौरान "गंभीर दुर्व्यवहार" और न्यायिक गारंटी के उल्लंघन की निंदा की।

आईएसीएचआर ने पूर्व विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुटिया के "जबरन" भगाने की भी निंदा की, जो कराकस द्वारा उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद स्पेन भाग गए थे।

