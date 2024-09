दक्षिण-पूर्व एशिया में खाद्य संकट बढ़ रहा है, सर्वेक्षण ने जलवायु परिवर्तन को असुरक्षा से जोड़ा

मार्क सैल्यूड्स, लीकास न्यूज़

बुधवार 18 सितंबर 2024 : दक्षिण-पूर्व एशिया जलवायु आउटलुक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, बढ़ती खाद्य कीमतें और जलवायु परिवर्तन दक्षिण-पूर्व एशिया में खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं।

आईएसईएएस - यूसुफ़ इशाक संस्थान द्वारा किए गए इस वर्ष के जलवायु सर्वेक्षण में लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में चुनौतियों की रिपोर्ट की। यह 2023 में 60 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

इन उत्तरदाताओं का एक बड़ा हिस्सा, 42.5 प्रतिशत, बढ़ती खाद्य कीमतों को बिगड़ती स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि 28.8 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन को खाद्य उपलब्धता को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में पहचानते हैं।

सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह जलवायु परिवर्तन पूरे क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा को बढ़ा रहा है, जहाँ सूखा, बाढ़, आंधी और गर्मी की लहरें जैसी चरम मौसम की घटनाएँ लगातार और गंभीर होती जा रही हैं।

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब दूर की बात नहीं रह गए हैं, बल्कि लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, खासकर भोजन की उपलब्धता के मामले में।

जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों पर उत्तरदाताओं की चिंताएँ भी बढ़ रही हैं, लगभग 60 प्रतिशत लोगों को लगता है कि अगले दशक में उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आधे से ज़्यादा लोगों का मानना ​​है कि जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव गंभीर होंगे।

सर्वेक्षण, जिसमें सभी दस एशियाई देशों के 2,931 व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं, दक्षिण-पूर्व एशियाई लोगों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने की बढ़ती इच्छा को दर्शाता है।

दस में से लगभग सात उत्तरदाताओं ने राष्ट्रीय कार्बन करों के कार्यान्वयन के लिए समर्थन व्यक्त किया, जिसमें 90 प्रतिशत से ज़्यादा ने संकेत दिया कि वे ऐसे करों से उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत लागतों को वहन करने के लिए तैयार हैं।

वियतनाम (75 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (73.5 प्रतिशत) में कार्बन करों के लिए सबसे अधिक समर्थन था। जबकि खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं, डीकार्बोनाइजेशन के लिए गति का निर्माण जारी है, जो सरकारी कार्रवाई और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दोनों से प्रेरित है।

आईएसईएएस - यूसुफ इशाक संस्थान के निदेशक और सीईओ, चोई शिंग क्वोक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निष्कर्ष "महामारी के बाद की रिकवरी, त्वरित जलवायु महत्वाकांक्षा और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं द्वारा चिह्नित एक महत्वपूर्ण समय अवधि में क्षेत्रीय जलवायु धारणाओं को ट्रैक करते हैं।"

सर्वेक्षण जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेतृत्व की धारणाओं में बदलाव को भी दर्शाता है। जापान ने यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए दुनिया को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने वाले अग्रणी अंतरराष्ट्रीय अभिनेता के रूप में देखा है, जिसमें 22.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे शीर्ष जलवायु नेता के रूप में पहचाना है।

जापान को 28.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा जलवायु नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में भी मान्यता दी गई, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु नेतृत्व में दूसरे स्थान पर (20.4 प्रतिशत) रहा, जो यूरोपीय संघ (20.3 प्रतिशत) से थोड़ा आगे है।

