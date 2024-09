कार्डिनल रंजीत ने नए राष्ट्रपति से गरीबों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

लीकास न्यूज़

कोलंबो, बुधवार 25 सितंबर 2024 : 23 सितंबर को कोलंबो में महाधर्माध्यक्ष के आवास में एक बैठक के दौरान, कार्डिनल रंजीत ने राष्ट्रपति दिसानायके को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। उन्होंने नए राष्ट्रपति की प्रतीक्षा कर रही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों, विशेष रूप से राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया।

उन्होंने राष्ट्रपति को आगे के कार्यों के लिए अपना आशीर्वाद और पूर्ण समर्थन दिया और समाज के गरीब वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया।

प्रेस से एक प्रश्न के उत्तर में, कार्डिनल रंजीत ने ईस्टर हमलों की गहन जांच करने के राष्ट्रपति दिसानायके की प्रतिज्ञा पर प्रकाश डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि सच्चाई सामने आएगी और न्याय होगा।

राष्ट्रपति दिसानायके का दिन कोलंबो में दावतगाह मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के साथ जारी रहा, जहाँ उन्होंने समारोहों में भाग लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया।

श्रीलंका के नए नेता ने सोमवार को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, जिससे देश में बदलाव के वादे शुरू हुए, जिस पर मुख्य रूप से शक्तिशाली राजनीतिक वंशों का शासन रहा है और जो वर्तमान में सत्तर वर्षों से भी अधिक समय में अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट से उबर रहा है।

भ्रष्टाचार से लड़ने और देश के कमजोर आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करने की उनकी प्रतिबद्धता से आकर्षित होकर लाखों लोगों ने विपक्षी सांसद दिसानायके के लिए वोट डाला। राष्ट्रपति कार्यालय में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, 55 वर्षीय दिसानायके ने लोकतंत्र की रक्षा और संवर्धन के लिए अपने समर्पण की प्रतिज्ञा की और आने वाले चुनौतीपूर्ण समय को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "हमारी राजनीति को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है और लोगों ने एक अलग राजनीतिक संस्कृति की मांग की है।" "मैं उस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हूँ।"

दिसानायके का जन्म 24 नवंबर, 1968 को मध्य श्रीलंका के सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विविध शहर गैलेवेला में हुआ था। मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने के कारण, उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, भौतिकी में डिग्री हासिल की और 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के महत्वपूर्ण दौर में एक छात्र के रूप में राजनीति में प्रवेश किया।

इस समझौते ने श्रीलंका के इतिहास के सबसे खूनी दौर में से एक को जन्म दिया, जिसके कारण 1987 से 1989 तक जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) द्वारा सशस्त्र विद्रोह हुआ - एक मार्क्सवादी पार्टी जिससे बाद में दिसानायके का घनिष्ठ संबंध हो गया।

ग्रामीण निम्न और मध्यम वर्ग के युवाओं में असंतोष से प्रेरित विद्रोह ने व्यापक हिंसा को जन्म दिया, जिसमें छापे, हत्याएं और राजनीतिक विरोधियों और नागरिकों दोनों के खिलाफ हमले शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए।

