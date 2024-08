अमेरिका को उम्मीद है कि गाजा वार्ता आगे बढ़ेगी

वाटिकन न्यूज़

गाजा, बुधवार 14 अगस्त 2024 : संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि उसे उम्मीद है कि गाजा शांति वार्ता योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। सोमवार को, विदेश विभाग ने कहा कि उसका मानना ​​है कि संघर्ष विराम समझौता संभव है, भले ही हमास ने इस बात पर संदेह जताया हो कि वह इस गुरुवार को मध्यस्थों द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेगा या नहीं।

फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने रविवार को मध्यस्थों से गाजा संघर्ष विराम समझौते के लिए नई वार्ता में शामिल होने के बजाय पिछली वार्ता के आधार पर एक योजना पेश करने के लिए कहा।

इस बीच, ज़मीन पर, गाजा में संक्रामक पोलियो प्रकोप की चेतावनियाँ बढ़ रही हैं।

पिछले सप्ताह के दौरान, लगभग 60,000 गाजावासी नवीनतम इज़राइली निकासी आदेश के बाद पश्चिमी खान यूनिस की ओर चले गए हैं, जिसने लोगों को कहीं और शरण लेने के लिए सड़क पर जाने के लिए मजबूर किया।

ब्रिटिश रेड क्रॉस समेत कई सहायता एजेंसियों का कहना है कि गाजा में अकाल की स्थिति मंडरा रही है और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली लगभग ध्वस्त हो चुकी है।

इससे भी बदतर बात यह है कि पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा में अत्यधिक संक्रामक पोलियो वायरस के फैलने की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त की है।

हाल ही में अपशिष्ट जल में इसके निशान पाए जाने के बाद, ऐसा माना जा रहा है कि वायरस फैल रहा है।

ताजे पानी की आपूर्ति की कमी, सीवेज निपटान और गंभीर रूप से कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली की बड़ी समस्याओं के कारण, इसके फैलने का जोखिम बहुत अधिक है। आपातकालीन आश्रयों में, सैकड़ों लोग एक शौचालय का उपयोग करते हैं,और प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रतिदिन दो लीटर से भी कम पानी उपलब्ध होता है।

यूएन समाचार के अनुसार यूनीसेफ़ ने भी ग़ाज़ा के मध्यवर्ती इलाक़े दियर अल-बलाह से बताया है कि वहाँ गन्दे नालों का पानी हर तरफ़ सड़कों पर आ रहा है। इस पानी भराव से सड़क पर बड़े-बड़े तालाब बन गए हैं और पास में ही विस्थापित लोगों के आश्रय स्थल है।

यूनीसेफ़ के प्रवक्ता सलीम उवीस ने बताया है कि 7 अक्टूबर के बाद से, गाजा का पानी और स्वच्छता नेटवर्क और गन्दगी को साफ़ करने वाले संयंत्र, बड़े पैमाने पर तबाह हो चुके हैं।

यूनीसेफ़ के अनुसार, डायरिया और त्वचा की बीमारियाँ, गाजा के लोगों हर दिन प्रभावित कर रही हैं, जिन्हें अपने घरों और आश्रय स्थलों से कई बार विस्थापित होना पड़ा है।

यूनीसेफ़ ने तुरन्त युद्धविराम लागू किए जाने का आग्रह भी किया है ताकि पोलियो से बचाने वाली वैक्सीन की ख़ुराकें पिलाई जी सकें।

यह सब घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब इसराइली सेना ने दक्षिणी इलाक़े – ख़ान यूनिस में लोगों अन्यत्र स्थानों को चले जाने के लिए रविवार को एक बार फिर बेदख़ली आदेश जारी किए हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here