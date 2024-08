निकारागुआ सरकार ने 169 अन्य एनजीओ को भंग किया

वाटिकन न्यूज़

मानागुआ, शनिवार 31 अगस्त 2024 : राष्ट्रपति दानियल ऑर्टेगा की सरकार द्वारा देश में संचालित 169 गैर-लाभकारी संस्थाओं की कानूनी स्थिति को रद्द करने के निर्णय के बाद, निकारागुआ में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एक बार फिर सामूहिक रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है।

ग्यारह दिन पहले, यही प्रक्रिया अन्य 1,500 एनजीओ पर भी लागू की गई थी। इससे 2018 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत के बाद से प्रतिबंधित नागरिक समाज संगठनों की कुल संख्या 5,600 से अधिक हो गई है।

हालांकि इन दमनकारी उपायों ने अब तक काथलिक कलीसिया से संबद्धित संस्थाओं को निशाना बनाया है, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों की रिपोर्ट है कि इस बार प्रभावित संस्थाओं में इवांजेलिकल, पेंटेकोस्टल और बैपटिस्ट के साथ-साथ सेव द चिल्ड्रन कनाडा जैसे संगठन भी शामिल हैं।

आम तौर पर, इन संगठनों पर पारदर्शी वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहने और सैंडिनिस्टा शासन को कमजोर करने के लिए धन को डायवर्ट करने का आरोप है। अब से, यदि वे संचालन जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य और सरकारी निकायों के साथ घनिष्ठ सहयोग करने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रपति ओर्टेगा, जो अब मध्य अमेरिकी देश में अपने लगातार चौथे कार्यकाल में हैं, दंड संहिता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय असेंबली में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया है, जिसमें आतंकवाद को वित्तपोषित करना, सार्वजनिक प्रशासन के खिलाफ अपराध, राज्य या उसके संस्थानों के खिलाफ अपराध और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं।

ये सरकार द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ और विभिन्न संस्थानों से संपत्ति जब्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे आम आरोप रहे हैं, भले ही उन्हें दंड संहिता में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो।

ओर्टेगा की पहल अनुच्छेद 410 में संशोधन करने की भी मांग करती है, जो राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दंडित करता है, ऐसे अपराधों को संगठित करने, वित्तपोषित करने या किसी भी तरह से प्रायोजित करने वालों के लिए जेल की सजा को 15 से बढ़ाकर 30 साल कर देता है।

दंड संहिता में सुधार का उद्देश्य इन अपराधों के लिए सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत का विस्तार करना है, ताकि उन्हें निकारागुआ या विदेशियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके, चाहे वे सीधे या किसी एनजीओ के माध्यम से हों, भले ही वे राष्ट्रीय क्षेत्र के बाहर किए गए हों। इसके अलावा, सबसे गंभीर अपराधों के लिए दंड को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

