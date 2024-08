मध्य पूर्व, ईरान पर इज़राइल द्वारा संभावित निवारक हमला

वाटिकन न्यूज

येरुसालेम, सोमवार 05 अगस्त 2024 : तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानियेह और बेरूत में हिजबुल्लाह के दाहिने हाथ फुआद शुक्र की मौत के बाद ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा वादा किए गए कठोर सैन्य प्रतिक्रिया के लिए इज़राइल तैयारी कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जी7 से तनाव बढ़ने से बचने के लिए अंतिम कूटनीतिक कार्रवाई का प्रयास करने का आग्रह किया, लेकिन कई स्रोतों का मानना ​​है कि ईरानी आक्रमण निकटस्थ है। अरब देशों से भी संयम की अपील आई, लेकिन मध्यस्थता की हर कोशिश नाकाम होती दिख रही है।

कथित तौर पर अगर इजराइल को निकटस्थ प्रतिशोध के अकाट्य सबूत मिलते हैं तो वह ईरान पर पहले से हमला करने पर विचार कर रहा है। प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कल रात एक बैठक में सुरक्षा अधिकारियों को बुलाए जाने के बाद इजरायली मीडिया ने यह खबर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इज़राइल आगामी ईरानी हमले का जवाब देने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है, जिसका समय और तरीके अज्ञात हैं।

जॉर्डन ने इस्लामी गणराज्य को संपूर्ण मध्य पूर्वी क्षेत्र में संघर्ष शुरू करने से रोकने के उद्देश्य से कल, रविवार 4 अगस्त को कूटनीति के प्रमुख अयमान सफ़ादी को तेहरान भेजा। हालाँकि, ईरान ने मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान सरकार नए युद्ध मोर्चे खोलने को लेकर चिंतित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राजनयिक यात्रा के नतीजे जानने के लिए अगले कुछ घंटों में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से बात करेंगे।

इजरायली सेना ने रविवार 4 अगस्त को गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी में दो स्कूलों पर बमबारी की। फ़िलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा WAFA की रिपोर्ट के अनुसार, छापे में कम से कम 30 लोग मारे गए। इज़राइल रक्षा बलों के प्रवक्ता ने बताया कि हमास के लोग स्कूलों में थे। गाजा में, युद्ध की शुरुआत के बाद से, अधिकांश स्कूलों को उन नागरिकों के लिए आश्रय स्थलों में बदल दिया गया है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here