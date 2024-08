ईरान में हमास नेता हनियेह का अंतिम संस्कार। इजराइल पर आरोप

वाटिकन न्यूज

तेहरान, गुरुवार 01 अगस्त 2024 : हमास नेता इस्माइल हानियेह की बुधवार (31 जुलाई) को तेहरान में एयरस्ट्राइक में हुई मौत के बाद ईरान और इजराइल में जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने हमास नेता हनिएह के अंतिम संस्कार के अवसर पर खुद को अलग-थलग कर लिया है, जिसे इज़राइल 7 अक्टूबर को हुए खूनी हमले का मास्टरमाइंड मानता है। हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद, तेहरान ने कल के आपातकालीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, इज़राइल पर इस्माइल हनिएह की हत्या का आरोप लगाया, जिसे "आतंकवादी" के रूप में परिभाषित किया गया था और इज़राइल के खिलाफ तत्काल उपाय अपनाने का आह्वान किया।

इस्लामिक गणराज्य ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई ने गुरुवार सुबह हजारों लोगों और फिलिस्तीनी झंडों के बीच हनियेह के अंतिम संस्कार प्रार्थना समारोह की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने हानियेह के बच्चों को गले से भी लगाया। कल उन्होंने फ़िलिस्तीनी की हत्या के प्रतिशोध में ईरान को इज़राइल पर सीधे हमला करने का आदेश जारी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा उद्धृत तीन ईरानी अधिकारियों ने ऐसा कहा। खामेनेई के कठोर शब्द, जिनके अनुसार "ज़ायोनी शासन की कठोर सजा के माध्यम से हमास नेता के खून का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है।" टुनीशिया से भी हनियेह की हत्या की निंदा हुई। तुर्की के इस्तांबुल में राजधानी टुनिस की सड़कों पर लगभग 300 हजार प्रदर्शनकारियों ने भी प्रदर्शन किया।

मध्य पूर्वी संघर्ष के अल्पकालिक बढ़ने की आशंका की सभी स्थितियाँ मौजूद हैं। इस उभरते जोखिम के बारे में मंगोलिया से बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने मध्य पूर्व में "सभी पक्षों" से "बढ़ती कार्रवाइयों को रोकने" का आह्वान किया। ब्लिंकेन ने कहा, शांति हासिल करने की शुरुआत युद्धविराम से होती है और वहां पहुंचने के लिए एक संवाद की आवश्यकता होती है जिसमें हर कोई शामिल हो।

