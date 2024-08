यूरोप एमपॉक्स को नियंत्रित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है

वाटिकन न्यूज

स्वीडेन, शनिवार 17 अगस्त 2024 : यूरोप की स्वास्थ्य एजेंसी ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि यूरोप में एमपॉक्स के मामलों की संख्या में वृद्धि होने की "बहुत अधिक संभावना" है। अफ्रीका में फैल रहे एमपॉक्स के अधिक गंभीर प्रकार के पहले मामले का स्वीडन में पता चलने के बाद अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की।

स्वीडन के स्वास्थ्य और सामाजिक मामलों के मंत्री जैकब फोर्समेड ने कहा: "अब हमें दोपहर के दौरान यह पुष्टि भी मिली है कि स्वीडन में एमपॉक्स के अधिक गंभीर प्रकार का एक मामला है, जिसे क्लेड 1 कहा जाता है।"

उन्होंने कहा कि "बेशक यह ऐसी चीज है जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। साथ ही, यह एक ऐसा काम है जिसे हमारी स्वास्थ्य सेवा और क्षेत्रीय संक्रमण रोकथाम एजेंसियां ​​संभाल सकती हैं और इसके लिए उनके पास रूटीन और सिस्टम हैं।"

स्वीडिश अधिकारियों ने कहा कि मरीज अफ्रीका के उस हिस्से में रहने के दौरान संक्रमित हुआ था, जहां क्लेड 1 फैल रहा था और स्टॉकहोम क्षेत्र में देखभाल के बाद उसमें इस वैरिएंट का निदान किया गया था।

एमपॉक्स पिछले साल से लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में फैल रहा है और कई अफ्रीकी देशों में फैल चुका है। वायरस ने अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है, जिनमें से ज़्यादातर डीआरसी में हैं।

इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस को वैश्विक आपातकाल घोषित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "14,000 से ज़्यादा मामलों और 524 मौतों के साथ, स्थिति अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बन गई है।"

विशेषज्ञों का कहना है कि एमपॉक्स यौन संपर्क जैसे नज़दीकी संपर्क के ज़रिए फैल सकता है। वे बताते हैं कि यह आमतौर पर हल्का होता है लेकिन दुर्लभ मामलों में घातक होता है।

इसके फ्लू जैसे लक्षण और शरीर पर मवाद से भरे घाव होते हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि एमपॉक्स से पीड़ित अधिकांश रोगियों के लिए, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है और जिन्हें त्वचा संबंधी कोई बीमारी नहीं है, सहायक देखभाल और दर्द नियंत्रण से मदद मिलेगी।

हालाँकि, यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (इसीडीसी) ने कहा कि "यदि आयातित मामलों का शीघ्र निदान किया जाता है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उपाय किए जाते हैं, तो यूरोप में निरंतर संक्रमण की संभावना बहुत कम है।"

यह दो वर्षों के भीतर एसपोक्स, जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, की दूसरी घोषित वैश्विक आपात स्थिति है।

2022 के प्रकोप ने ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित किया जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, लेकिन वर्तमान प्रकोप अलग है।

विशेषज्ञों का कहना है कि डीआरसी क्लेड 1 के मामले मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने या अपने घरों के अंदर एमपोक्स से संक्रमित होने वाले बच्चों में हैं।

कांगो के बच्चों को ज़्यादा जोखिम में देखा जाता है क्योंकि वे संघर्ष-ग्रस्त राष्ट्र में भीड़-भाड़ वाले घरों या विस्थापन शिविरों में रहते हैं जहाँ रोगियों के लिए खुद को अलग-थलग करना या चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना कठिन होता है।

