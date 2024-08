बंगला देश : दंगों और बढ़ती मौतों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया

वाटिकन न्यूज

बंगला देश, मंगलवार, 6 अगस्त 2024 (रेई) : बांग्लादेश में हिंसा और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जुलाई में सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए।

पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई मौतों के खिलाफ नागरिक हंगामे के बाद सप्ताहांत में 14 पुलिस अधिकारियों सहित 95 और लोग मारे गए। कुछ लोगों का कहना है कि यह देश में पिछले पाँच दशकों में हिंसा की सबसे खराब लहर है।

देश के आधे से ज्यादा जिलों में, स्थानीय मीडिया ने सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर हमलों के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों और प्रतिनिधियों के घरों में तोड़फोड़ की खबरें दी हैं।



बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पंद्रह साल, और लगातार चार कार्यकाल के बाद सोमवार को इस्तीफा दे दिया और भारत चली गईं।

उनके कार्यकाल के दौरान, मतदान में धांधली और असहमति को दबाने के कई आरोप मीडिया में छाए रहे। जनवरी के मतदान के दिन से पहले विपक्षी पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी ने उनकी चुनावी जीत पर सवाल खड़े कर दिए।



रविवार शाम 6 बजे सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया और रेलवे, इंटरनेट और टेक्स्ट समेत कई सेवाओं को निलंबित कर दिया। सोमवार सुबह देर से इंटरनेट चालू हुआ और सरकार की अशांति को दबाने की कोशिशें नाकाम साबित हुईं।

संयुक्त राष्ट्र ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा पर चिंता व्यक्त की और अधिक अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए हिंसा और तनाव कम करने का समर्थन किया।



बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सैन्य कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सोमवार सुबह ढाका में शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोला और तोड़फोड़ की, एवं परिसर से धुआं निकलते देखा गया।

हसीना के इस्तीफे की खबर मिलते ही बांग्लादेश के लोग ढाका और देश के बाकी हिस्सों में सड़कों पर उतर आए और उनके अवामी लीग के प्रधानमंत्री पद के अंत का जश्न मनाया।



बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-ज़मान अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए जल्द ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करेंगे।

