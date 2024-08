अफ़गानिस्तान: 38 हज़ार से ज़्यादा लोग चरम मौसम की स्थिति से पलायन कर रहे हैं

वाटिकन न्यूज़

काबुल, गुरुवार 8 अगस्त 2024 : सेव द चिल्ड्रन संगठन जो 1976 से ही जोखिम में पड़े अफगान बच्चों को सुरक्षित वातावरण और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए लड़ रहा है, पिछले सात महीनों में अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन की पुष्टि की है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, देश ने बदलते जलवायु के चरम मौसम की स्थिति के बीच अंतरराष्ट्रीय सहायता में कमी देखी है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार, 2024 की पहली छमाही में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में पूरे 2023 में विस्थापित बच्चों की संख्या 37,076 थी और 27 जून, 2024 तक की गिनती के अनुसार विस्थापित बच्चों की संख्या 38,488 हो गई।

बाढ़, सूखा, अत्यधिक तापमान और तूफान सहित जलवायु संबंधी मुद्दे बड़ी संख्या में अफगान बच्चों और परिवारों को अपने घरों से भागने पर मजबूर कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने यह भी पुष्टि की है कि दक्षिण एशिया में किसी भी अन्य देश के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की तुलना में सात में से एक नागरिक दीर्घकालिक विस्थापन के जोखिम में है। भौगोलिक दृष्टि से, अफ़गानिस्तान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जो इसे भूकंप के बढ़ते जोखिम में डालता है। यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विशेष रूप से समस्याग्रस्त साबित होता है, जिससे सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता होती है।

सूखे से संबंधित जटिलताओं ने सबसे अधिक दक्षिण अफ़गानिस्तान में स्थित कंधार प्रांत को प्रभावित किया है, जहाँ लगातार कई हफ़्तों तक कम वर्षा और उच्च तापमान के कारण क्षेत्र के खेतों और कृषि भूमि में पानी की कमी हो गई है।

प्रेस विज्ञप्ति में, सेव द चिल्ड्रन ने बिखरे हुए युवाओं के मामलों को उजागर किया है जो पीने के पानी की तलाश में अपने घरों से निकलते हैं और केवल जानवरों के साथ साझा किए गए बिखरे हुए कुओं को पाते हैं, जिससे बीमारियाँ और हैजा जैसी अन्य खतरनाक महामारी फैलती हैं।

यूनिसेफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने एकजुट होकर जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति प्रणाली और टैंकरों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य अशुद्ध जल से संबंधित प्रकोपों ​​को रोकना होगा।

भीषण बाढ़ ने हजारों अफगान लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया है। अप्रैल और मई के दौरान, देश के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में जानलेवा बाढ़ के सबसे बुरे मामले देखे गए, जिसमें कई लोगों के घर बह गए।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का कहना है कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बगलान में 200 से अधिक मौतें हुई हैं।

संयुक्त राष्ट्र के एक अन्य बयान में कहा गया है कि दो-तिहाई से अधिक अफगान प्रांत समान रूप से विनाशकारी परिस्थितियों से पीड़ित हैं।

