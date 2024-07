साइप्रस विभाजन के 50 वर्षगांठ पर एकता की राह की तलाश में संयुक्त राष्ट्र

वाटिकन न्यूज

साइप्रस, बुधवार 17 जुलाई 2024 : इस सप्ताह साइप्रस को ग्रीस के साथ जोड़ने के उद्देश्य से किए गए तख्तापलट की 50वीं वर्षगांठ है, जिसके बाद तुर्की ने आक्रमण किया, जिससे द्वीप विभाजित हो गया।

1974 से, तुर्की साइप्रस द्वीप के उत्तर में और ग्रीक साइप्रस दक्षिण में रहते हैं।

पिछले पाँच दशकों से साइप्रस संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है। इस द्वीप को फिर से जोड़ने के अनगिनत प्रयास हुए हैं। हालाँकि, 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वार्ता के अंतिम दौर के विफल होने के बाद से प्रयास गतिरोध पर हैं।

गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस के एक दूत ने इस वर्ष की शुरुआत में साइप्रस पर संपर्कों की खोज शुरू की। बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए मारिया एंजेला होल्गुइन के जनादेश ने राय जानने के लिए साइप्रस, यूरोप और क्षेत्र के गहन शटल दौरे शुरू किए। फिर भी, उनके प्रयास गति पकड़ने में विफल रहे।

पिछले सप्ताह एक खुले पत्र में होलगुइन ने कहा, 'ऐसे समाधानों से दूर रहना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अतीत में अधूरी उम्मीदें पैदा की हैं और वास्तव में अधिक असहमति और निराशाओं को जन्म दिया है।' उन्होंने लोगों से अलग तरीके से सोचने का आग्रह किया और कहा कि एक साझा भविष्य सभी साइप्रसवासियों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। एक लंबे और भावनात्मक पत्र में, उन्होंने साइप्रसवासियों से 'दर्द के इतिहास पर काबू पाने' का आग्रह किया।

साइप्रस समस्या जटिल है और इसमें सुरक्षा, संपत्ति, शरणार्थी, बसने वाले, अर्थव्यवस्था और संविधान सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

उत्तरी निकोसिया में, तुर्की साइप्रसवासियों ने कहा कि जब तक उनकी संप्रभुता और समान स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती, वे किसी भी वार्ता की मेज पर नहीं बैठेंगे।

साइप्रस गणराज्य में डाइविंग ग्रीन लाइन के पार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ग्रीक-साइप्रस सरकार इस शर्त को अस्वीकार करती है, और मौजूदा यू.एन. प्रस्तावों की ओर इशारा करती है कि द्वीप निकोसिया में एक केंद्रीय सरकार के साथ एक संघीय छत्र के तहत फिर से एकीकृत होता है।

इसलिए, जैसा कि कोई समझौता नहीं है, और दोनों पक्षों के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

साइप्रस 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ, लेकिन केवल दक्षिण को ही सदस्यता का लाभ मिला।

द्वीप पर सफलता तुर्की के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि विभाजित द्वीप यूरोपीय संघ में शामिल होने के उसके प्रयासों में मुख्य बाधाओं में से एक बन गया था। हालाँकि, हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ में शामिल होने के उसके प्रयास में गति धीमी हो गई है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here