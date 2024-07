यूरोप और मध्य एशिया में बढ़ती गर्मी से लगभग 400 बच्चों की मौत

वाटिकन न्यूज

बृहस्पतिवार, 25 जुलाई 24 (रेई) : अनुमान है कि 2021 में यूरोप और मध्य एशिया में बढ़ते तापमान के कारण 377 बच्चों की मौत हो गई। 23 देशों के डेटा के नए विश्लेषण में यूनिसेफ ने 24 जुलाई को यह चौंकानेवाला खुलासा किया।

'गर्मी को मात दें: यूरोप और मध्य एशिया में भीषण गर्मी के बीच बच्चों का स्वास्थ्य' रिपोर्ट में, यूएन बाल कोष ने बतलाया है कि इनमें से आधे बच्चे अपने जीवन के पहले वर्ष में ही गर्मी से संबंधित बीमारियों से मर गए।



यूनिसेफ की यूरोप और मध्य एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रेजिना दी डोमिनिसिस ने चेतावनी दी है कि "यूरोप और मध्य एशिया में लगभग आधे बच्चे - या 92 मिलियन बच्चे - पहले से ही लगातार गर्मी की लहरों के संपर्क में हैं, ऐसे क्षेत्र में जहां तापमान वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ रहा है।"



उन्होंने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान से बच्चों, खासकर, सबसे छोटे बच्चों के लिए, थोड़े समय में ही गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।

वे कहती हैं, "बिना देखभाल की ये जटिलताएँ जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं।"

यूनिसेफ के अनुसार, गर्मी के संपर्क में आने से बच्चों पर, उनके जन्म से पहले ही, गंभीर प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप समय से पहले जन्म, कम वजन, मृत जन्म और जन्मजात विसंगतियाँ हो सकती हैं।



संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने गौर किया है कि गर्मी का तनाव शिशु मृत्यु दर का प्रत्यक्ष कारण है, जो शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है और बाल चिकित्सा संबंधी कई बीमारियों का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, रिपोर्ट बताती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण इस क्षेत्र में बच्चों और किशोरों के बीच 32,000 से अधिक वर्षों का स्वस्थ जीवन नष्ट हो गया।



इस वास्तविकता को देखते हुए, यूनिसेफ ने यूरोप और मध्य एशिया की सरकारों से आग्रह की है कि वे तेज गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनायें, बच्चों में गर्मी से संबंधित बीमारियों पर ध्यान देने के लिए गर्मी स्वस्थ कार्य योजना बनायें और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करें, और गर्मी चेतावनी सिस्टम सहित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में भी निवेश करें।

इसके अलावा, इसने बच्चों के खेलने के क्षेत्रों में तापमान को कम करने के लिए शिक्षा सुविधाओं को अनुकूलित करने और शिक्षकों को गर्मी के तनाव का जवाब देने के लिए कौशल सिखाने और बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने का आह्वान किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इमारतें, विशेष रूप से सबसे कमजोर समुदायों के आवास, गर्मी की जोखिम को कम करने के लिए तैयार हों।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सुरक्षित जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील करता है, खास तौर पर उन देशों में जहां जल की गुणवत्ता और उपलब्धता खराब हो रही है।

यूनिसेफ पूरे क्षेत्र में सरकारों, भागीदारों और समुदायों के साथ मिलकर गर्मी की लहरों के खिलाफ लचीलापन लाने का काम कर रहा है, और अक्सर शिक्षकों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और परिवारों को गर्मी के तनाव का जवाब देने के लिए कौशल और ज्ञान दे रहा है।



