मजदल शम्स पर हमले के बाद लेबनान पर इज़रायली आक्रमण

येरुसालेम, सोमवार 29 जुलाई 2024 : लेबनान में मजदल शम्स नरसंहार के बाद अब यह अपेक्षित है, जब कल गोलान के ड्रुज़-बहुल शहर में, एक रॉकेट, जो इजरायलियों के अनुसार ईरानी निर्मित था, एक फुटबॉल मैदान पर गिर गया और कम से कम 12 लोग मारे गए, ज्यादातर बच्चे और बच्चियां, 30 से अधिक घायल। आक्रामक, जो बहुत व्यापक संघर्ष के वास्तविक जोखिम को खोलता है, इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता द्वारा परिभाषित किया गया था कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली नागरिकों के खिलाफ सबसे घातक हमला हुआ था, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया था।

लेबनानी शिया आंदोलन हिजबुल्लाह, जो गाजा पर इजरायली बमबारी जारी रहने तक गोलीबारी बंद करने से इनकार करता है, हालांकि हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है और यह घोषणा करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि उसे इजरायल से भारी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। और रात के दौरान, जैसा कि इजरायली सेना की रिपोर्ट है, इजरायली छापे की एक श्रृंखला ने लेबनान में "लेबनानी क्षेत्र और देश के दक्षिण में हिज़्बुल्लाह आतंकवादी ठिकानों की एक श्रृंखला" पर हमला किया।

हिज़्बुल्लाह को "उच्च कीमत चुकानी पड़ेगी", ये इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेतावनी भरे शब्द थे, जो स्वदेश लौटने और सुरक्षा कैबिनेट बुलाने के लिए जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्थान किया, जबकि इज़रायली सुरक्षा सूत्रों ने आश्वासन दिया कि देश युद्ध नहीं चाहेगा।

शोक संदेश में, जेरूसालेम के लैटिन धर्मप्रांत द्वारा प्रकाशित पवित्र भूमि के काथलिक धर्माध्यक्षों की सभा, पीड़ितों के परिवारों और पवित्र भूमि में पूरे ड्रुज़ समुदाय के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। "आशाओं और सपनों से भरी ये मासूम जिंदगियां अकथनीय हिंसा की चपेट में आ गईं, जिससे उन सभी को गहरा दुख हुआ है जो जीवन को पवित्र मानते हैं।" हमले के शिकार बच्चों की मृत्यु एक अकथनीय त्रासदी है, जो हम सभी पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। हिंसा के ऐसे घृणित कृत्य के सामने हम जो दर्द और आक्रोश महसूस करते हैं उसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है।” यह संदेश हमें पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करने और "सभी प्रकार की हिंसा" को अस्वीकार करते हुए "शांति के प्रति प्रतिबद्धता" को नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है। "हिंसा का चक्र समाप्त होना चाहिए।" इसलिए "आपसी समझ और सम्मान की तलाश करें, क्योंकि हमारे बच्चों और हमारे समुदायों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। बहुत हो गया हिंसा, घृणा और तिरस्कार!” संदेश पार्टियों से "संघर्ष और हथियारों का रास्ता छोड़ने और आपसी समझ और सम्मान की तलाश करने" के अनुरोध के साथ समाप्त होता है। बच्चों का भविष्य और हमारे समुदायों की भलाई नफरत से ऊपर उठकर करुणा और सह-अस्तित्व के सिद्धांतों को अपनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है।"

इस बीच इज़राइल ने मध्यस्थों को गाजा में संभावित युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के लिए "अद्यतन" प्रस्ताव दिया है। नए तनाव के बावजूद संभावित समझौते का पहला परीक्षण रोम में मोसाद-सीआईए और कतर-मिस्र शिखर सम्मेलन में होगा।

