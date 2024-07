बमबारी में गाजा वासियों द्वारा सुरक्षित ठिकानों की तलाश जारी

वाटिकन न्यूज

गाजा, शनिवार 27 जुलाई 2024 : इज़राइली बमबारी के खतरे के तहत गाजा में हज़ारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश जारी रखे हुए हैं। निकासी के आदेशों के बाद, गाजा के लोगों ने उत्तर और दक्षिण के कुछ हिस्सों में आश्रयों को खाली कर दिया, वे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ लोग खाली हाथ, बिना किसी संपत्ति के भाग गए। यह पहली बार नहीं है, जब उनमें से कई विस्थापित हुए हैं।

फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन सहायता एजेंसी का कहना है कि गाजा पट्टी में लोग लगातार विस्थापन से थक चुके हैं और वे लगातार छोटे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में फंस गए हैं।

फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन सहायता एजेंसी ने एक्स पर कहा। "गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। निकासी आदेशों में पट्टी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिससे विस्थापितों के पास सीमित विकल्प हैं।"

यह कदम सोमवार को उठाया गया जब हजारों फिलिस्तीनी लोग खान यूनिस के पूर्व में भाग गए, क्योंकि गाजा पट्टी के दक्षिण में शहर पर इजरायली सेना द्वारा किए गए नए बम विस्फोटों के बाद दहशत में थे, जिसने 'आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक गहन अभियान' की घोषणा की थी।

संयुक्त राष्ट्र के बाल कल्याण संगठन (यूनीसेफ़) ने ग़ाज़ा में सुरक्षा स्थिति में तुरन्त बेहतरी लाए जाने की अपील की है, जहाँ ख़तरनाक संचालन परिस्थितियों और मानवीय सहायता कर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण, ज़रूरतमन्द समुदायों तक सहायता सामग्री नहीं पहुँच पा रही है।

यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने बुधवार को एक वक्तव्य में कहा है, “स्पष्ट शब्दों में कहें तो ग़ाज़ा पट्टी में हमारे पास, मानवीय सहायता कार्रवाई के लिए अनुकूल हालात मौजूद नहीं हैं।”

यूनीसेफ़ की प्रमुख ने यह वक्तव्य, इस एजेंसी के एक वाहन पर हुए हमले और इसराइली सेना द्वारा ख़ान यूनिस में फ़लस्तीनी लोगों को एक बार फिर बेदख़ली आदेश जारी किए जाने के सन्दर्भ में जारी किया गया है।

हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घेरे हुए फिलिस्तीनी एन्क्लेव में संघर्ष की शुरुआत से अब तक 39,090 लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं।

इज़राइली पक्ष में, 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले में 1,197 लोग मारे गए - जिनमें ज़्यादातर नागरिक थे।

इज़राइली सेना के अनुसार, 7 अक्टूबर को 251 लोगों का अपहरण किया गया था। बताया गया है कि 72 लोग अभी भी गाजा में बंद हैं, और 44 अन्य अपहृत पीड़ितों के शव फिलिस्तीनी इस्लामवादी आंदोलन के हाथों में हैं।

संत पापा फ्राँसिस 27 अक्टूबर 2023 से ही लगातार गाजा में युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं।

