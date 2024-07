अक्टूबर से वेस्ट बैंक में बच्चों की मौतों में 250% की वृद्धि हुई

वाटिकन न्यूज़

न्यूयार्क, सोमवार 22 जुलाई 2024 : संयुक्त राष्ट्र बाल कल्याण संस्था यूनिसेफ की ओर से जारी एक नई प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले साल अक्टूबर में इजरायल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीन के पश्चिमी तट पर बच्चों की मौतों में लगभग 250% की वृद्धि हुई है।

हालाँकि यह युद्ध केवल गाजा पट्टी में लड़ा जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की विज्ञप्ति में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इसका सभी फिलिस्तीनी नागरिकों पर घातक प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रहते हों।

वाटिकन और दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त दो हिस्से हैं।

संयुक्त राष्ट्र के बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में – जिसमें पूर्वी येरुसालेम भी शामिल है – 143 बच्चों की हत्या की गई है, जो पिछले नौ महीनों की तुलना में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसके दौरान 41 फ़िलिस्तीनी बच्चे मारे गए थे।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसी अवधि के दौरान वेस्ट बैंक में दो इज़रायली बच्चे मारे गए हैं। इसके अलावा, इन पिछले नौ महीनों के दौरान, 440 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बच्चे जीवित गोला-बारूद से घायल हुए हैं।

यूनिसेफ की निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा कि वेस्ट बैंक में रहने वाले बच्चे पिछले कई सालों से “भयानक हिंसा के संपर्क में” हैं, लेकिन हाल ही में स्थिति “काफ़ी बिगड़ गई है”। उन्होंने कहा, “हम अक्सर फ़िलिस्तीनी बच्चों को स्कूल से घर जाते समय हिरासत में लिए जाने या सड़कों पर चलते समय गोली मारे जाने के आरोप देख रहे हैं। हिंसा को अब रोकने की ज़रूरत है।”

हालांकि पश्चिमी तट पर बच्चों की मौतों के आंकड़े अधिक हैं, लेकिन वे गाजा की तुलना में कम हैं। मई में, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई बच्चों की मौतों की संख्या 7,797 बताई गई थी और कहा गया था कि, पट्टी में पूरी तरह से पहचानी गई मौतों में से 52% महिलाएं और बच्चे थे।

संत पापा फ्रांसिस 27 अक्टूबर, 2023 से गाजा में युद्ध विराम का आह्वान कर रहे हैं, जो कि किसी भी अन्य विश्व नेता से अधिक बार किया है। इस वर्ष के अपने उर्बी एत ओरबी ईस्टर संदेश में, उन्होंने कहा कि गाजा की नागरिक आबादी “अपनी सहनशक्ति की सीमा पर है”। “हम बच्चों की आँखों में कितनी पीड़ा देखते हैं: युद्ध में उन देशों के बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं! उन आँखों से, वे हमसे पूछते हैं: क्यों? इतनी सारी मौत क्यों? इतना विनाश क्यों? युद्ध हमेशा एक बेतुकापन होता है, युद्ध हमेशा एक हार होती है!”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here