पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन अनोखे अंदाज में

पेरिस, शनिवार, 27 जुलाई 2024 (अभेनिरे): पानी के ऊपर सर्कस पहले कभी नहीं देखा गया था। ओलंपिक की शुरूआत जलयात्रा से हुई। खेल हमेशा एक यात्रा होती है, एक बहती हुई खोज, एक वापसी। लेकिन इस बार पेरिस ने अनंत की ओर नावों का कालीन बिछाने, सीन नदी को पथ के रूप में, एफिल टॉवर को ध्रुव तारे के रूप में, तथा भय को पृष्ठभूमि के रूप में रखने का विकल्प चुना। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशाल बुलबुले और गुब्बारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक संतुलन बनाते हुए रस्सी पर चलने वाले लोग, तथा आतिशबाजी, बड़ी पेंटिंग, विशाल स्क्रीन और लाइव संगीत के बीच हजारों नर्तक और कलाबाज, उद्घाटन समारोह में ये सब कुछ हुआ, जो मूसलाधार वर्षा के बीच हुआ। वर्षा ने गंभीर असंगत स्वर के रूप में, अंतिम भोज की क्रूर हास्यानुकृति दर्ज की, जिसने सोशल मीडिया पर भी तार्किक विरोध को जन्म दिया।

लगभग 4 घंटे खुले में एक असाधारण प्रभाव तथा समन्वयन में कठिनाई वाले समारोह के संदर्भ में इजरायली प्रतिनिधिमंडल का विरोध भी दुखद रहा। पेरिस के लिए यह दिन सुबह से ही बहुत कठिन रहा है, टी.जी.वी. हाई-स्पीड ट्रेन नेटवर्क पर तोड़फोड़ की गई, जिसके कारण पेरिस और लंदन के बीच चलने वाली एक-चौथाई ट्रेनें रद्द हो गईं। और इसका ब्रुसेल्स एवं पेरिस के बीच संपर्क पर भी गंभीर असर पड़ा, जहां 90 मिनट या उससे अधिक समय तक उड़ानें रद्द या विलंबित रहीं।

आधुनिक युग के 23वें ओलंपिक में 10,500 एथलीटों में से 8,000 को शुरुआती लाइन तक ले जाने के लिए 85 नावों पर सवार होना था: पोंट डी'ऑस्टरलिट्ज़ से पोंट डी'इना, त्रोकादेरो तक, जहाँ प्रतिनिधिमंडल उतरे और 326 हजार दर्शकों के सामने आयोजित समारोह के बीच 6 किलोमीटर की नौवहन यात्रा में भाग लिया।

जिनके लिए 122 हजार दर्शकों ने भुगतान किया था, तथा पेरिस के सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्मारकों को भी प्रदर्शित किया गया।

कुल मिलाकर, इस परेड के बेड़े में विभिन्न आकार की 181 नावें शामिल थीं, जिनमें से 35 पुलिस बल की थीं।

42 वर्षीय निर्देशक थॉमस जॉली ने बारह दृश्यों में एक कथात्मक कृति के रूप में एक शो की कल्पना की थी, जिसका उद्देश्य "फ्रांस और खेल, विविधता और साझाकरण के सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना था।"

चार घंटे से अधिक समय तक चली परेड के अंत में, फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एफिल टॉवर के नीचे पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों की शुरुआत की घोषणा की, जबकि ओलंपिक मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में खेल हस्तियों के पास पहुंची। अंततः ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीटों के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक शताब्दी ओलंपिक चैंपियन भी शामिल थे, आखिरकार मशाल को लौब्रे के बगीचों से होते हुए लिया, जहाँ एक गर्म हवा के गुब्बारे के आकार का विशाल तिपाई जलाया गया, जो फ्रांस की राजधानी के आकाश में ऊपर उठा।

