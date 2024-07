चक्रवात गेमी ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के कई हिस्सों में तबाही मचाई

वाटिकन न्यूज

मनिला, शनिवार 27 जुलाई 2024 : इस साल देश में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफ़ान, चक्रवात गेमी, शुक्रवार को चीन के तटीय फ़ुज़ियान प्रांत के शहरों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं के साथ आया और घनी आबादी वाले अंदरूनी इलाकों में घुसना शुरू कर दिया।

तूफ़ान ने अब तक प्रांत में लगभग 630,000 लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें से लगभग आधे लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, इसने ताइवान में तबाही मचाते हुए दर्जनों लोगों की जान ले ली और फिलीपींस में मौसमी बारिश को और भी बदतर बना दिया, जहाँ बाढ़ एक मंजिला इमारतों तक पहुँच गई और कई भूस्खलन हुए। 32 लोगों के मरने की खबर है और मनिला ने आपदा की स्थिति घोषित कर दी है।

मंगलवार को जब तूफ़ान उत्तर-पश्चिम में ताइवान की ओर बढ़ रहा था, तो इसने मनीला खाड़ी में एक तेल टैंकर को पलट दिया, जिसके परिणामस्वरूप फ़िलीपीन के इतिहास में सबसे खराब तेल रिसाव हो सकता है।

बुधवार को चक्रवात गेमी ने ताइवान में भूस्खलन किया, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई, सात लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हो गए। गुरुवार की रात यह फ़ुज़ियान के शहर पुतियान में उतरा, और धीमी हवा की गति के कारण उष्णकटिबंधीय तूफ़ान में बदल गया, लेकिन इसका विशाल बादल बाढ़ का एक बड़ा जोखिम बने हुए है, विशेष रूप से मध्य चीन की नदियों में, पहले से ही गर्मियों की बारिश के कारण पानी बढ़ गया है। चीनी राष्ट्रपति ने बाढ़ को नियंत्रित करने और प्रमुख नदियों के टूटने और बड़े और प्रमुख मध्यम आकार के जलाशयों को ढहने से रोकने के प्रयासों के बारे में कहा।

शुक्रवार देर शाम तक गेमी के जियांग्शी प्रांत तक पहुंची, जो चीन की सबसे बड़े मीठे जल का झील है और पूर्वानुमानकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इससे 10 प्रांत प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें मध्य चीन में 100 मिलियन से अधिक आबादी वाला प्रांत हेनान भी शामिल है।

